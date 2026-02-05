「韓國潛水艇」高永表無緣入選WBC！ 韓國隊投手群開啟「速度革命」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）的南韓國家隊，近日傳出陣中資深王牌「潛水艇」高永表已確定落選，這位在韓職具有高度宰制力的球星，繼2024年12強賽遭遇滑鐵盧後，無緣國家隊大名單，這也象徵著南韓職棒長久以來引以為傲的潛水艇時代，可能在本屆賽事中畫下句點。

2026年世界棒球經典賽（WBC）的南韓國家隊，近日傳出陣中資深王牌「潛水艇」高永表已確定落選。（圖／美聯社）

南韓隊監督柳志炫在此次選人中將重點放在數據層面，將組隊核心鎖定在應對國際棒球的「速度革命」。據了解，教練團決定打造一支隊史最強的投手群，除了球速能飆破161公里的本土新星文棟柱，更延攬了聖路易紅雀隊直球均速高達158公里的韓裔火球男奧布萊恩（Riley O'Brien）加盟，其剛猛的球威被視為壓制美、日等強權的重型武器。在名額有限的投手席位中，柳志炫傾向捨棄球速僅約135公里的側投手，改由高轉速、具備絕對壓制力的火球派接手，以對抗實力突飛猛進的台灣。

廣告 廣告

高永表的缺席固然令球迷遺憾，但其國際賽近年屢屢失利亦是落選的主因之一。從2023年WBC敗給澳洲，到2024年12強賽對戰台灣時遭陳晨威、陳傑憲接連轟炸崩盤，高永表的挫敗讓南韓教練團深刻體認到，傳統「潛水艇克台灣」的公式已然失效。隨著台灣打者頻繁接觸美職體系並優化打擊機制，變幻球路的威脅性已大打折扣，加上韓職導入ABS自動好壞球判定系統後，進壘角度細微的側投手生存空間遭到進一步壓縮，使得柳志炫最終不得不做出這項戰術上的斷捨離。

這項名單變動標誌著南韓棒球界「潛水艇時代終結」，目前從南韓基層棒球到職棒選拔，側投與下勾投手的數量正急劇萎縮，而國家隊此次「零側投」的傾向，無疑宣告南韓棒球正式轉身擁抱「力量與速度」的現代流派。



更多FTNN新聞網報導

WBC韓國隊少一主力！金河成因滑倒動刀 缺陣4至5個月

入列老虎6大關注球員！李灝宇4度參與大聯盟春訓 有望成中華隊內野戰力

WBC／中華隊今開選訓會議決定最終30人名單 待2月6日大聯盟官方揭曉

