韓國潮牌COVERNAT誠品武昌開幕！必抄「冬季穿搭術」

COVERNAT正式插旗西門町！全新誠品武昌門市以韓國最新門市裝潢為靈感，延續品牌一貫的極簡溫潤調性，運用米白與霧灰等中性色調鋪陳空間，搭配俐落的木質層架與金屬線條，打造時尚感、零壓力的韓系質感店。

穿搭達人楊懿軒與韓系甜妹紀佑潔，演繹最新韓國都會時尚經典連帽羽絨外套，並搭配經典LOGO棒球帽、C Logo連帽上衣。（圖／品牌業者提供）

店內動線流暢、光線柔和，更陳列了齊全豐富的男女潮流服飾、多樣化的配件、包款與帽款等，一站式就能完成冬季穿搭！加上大面積潮流展示牆呈現品牌本季重點Look，整體體驗就像走進一間首爾聖水洞的選物店，高質感又有溫度，不僅超好逛、超好買，隨手拍都能營造韓系街拍感。

COVERNAT正式插旗西門町。（圖／品牌業者提供）

誠品武昌門市搶先發售SOOBIN在韓國曝光的咖啡色與藍色羽絨新品！本季最受討論的就是這款中性羽絨外套COVERNAT 經典招牌商品Civic Down。

誠品武昌門市搶先發售SOOBIN在韓國曝光的咖啡色與藍色羽絨新品。（圖／品牌業者提供）

誠品武昌門市搶先發售SOOBIN在韓國曝光的咖啡色與藍色羽絨新品。（圖／品牌業者提供）

Civic Down不僅是品牌最具代表性的經典單品，其多樣化的質感顏色與最高等級的羽絨填充，讓它成為城市通勤、冬季旅行都不可或缺的定番單品。它以80%鴨絨＋20%羽毛打造輕盈保暖手感，採RDS國際認證人道羽絨，穿起來不僅蓬鬆度滿分、保暖力爆棚，更能男女共穿、一起打造冬季「戀人同款」穿搭。若想一次入手韓星日常穿搭感，這次絕對不能錯過。

店內動線流暢、光線柔和，更陳列了齊全豐富的男女潮流服飾、多樣化的配件。（圖／品牌業者提供）

若想一次入手韓星日常穿搭感，這次絕對不能錯過。（圖／品牌業者提供）

火爆全韓的潮流品牌Wacky WiLLY全新代言人aespa成員Giselle加入後，讓Wacky WiLLY的品牌熱度持續升溫。隨著Giselle預計於12月來台，粉絲間也已開始熱烈討論：「這次終於能帶著小卡一起等她了！」

Giselle加入後，讓Wacky WiLLY的品牌熱度持續升溫。（圖／品牌業者提供）

回饋粉絲支持，12/5起凡於台北信義新天地 A11 B1的 Wacky WiLLY 櫃點單筆消費滿 NT$2,000，即可獲得 GISELLE 限量小卡與髮圈乙組。顏色隨機，每人每日限贈一份，數量有限、送完為止，讓你在等待偶像來台的同時，也能先收藏她的專屬魅力，MY們請準備好手速！同時，品牌宣布 momo 旗艦館正式開幕開幕，線上線下同步開玩。

GISELLE限量小卡與髮圈乙組。（圖／品牌業者提供）

繼Family配色大受好評後，CONVERSE SHAI 001系列乘勝追擊，於12月正式推出全新WINTER RED配色。此配色靈感汲取自聖誕裝飾中常見的「冬青果」，致敬其無懼寒冬、蓬勃生長的強韌生命力。為了營造濃厚的節慶氛圍，鞋款主色選用冬青果紅，以搶眼的姿態象徵逆境中的鬥志與超越，傳遞出勝利在望、夢想成真的美好寓意。

CONVERSE SHAI 001 WINTER RED配色登場。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE SHAI 001 WINTER RED配色12月12日起於NBA Store 台北旗艦店、PHANTACi 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店開賣，建議售價為新台幣NT$3,980元。

CONVERSE SHAI 001 WINTER RED配色，建議售價為新台幣NT$3,980元。（圖／品牌業者提供）

SKECHERS於12/1起推出全新升級版【SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組】！此次卡面採用舒華全新形象照，翻至背面除了能看到她的親筆手寫字，掃描 QR CODE 還能聆聽到舒華親自錄製的專屬語音。12/1 起，於 SKECHERS 全通路購買舒華同款鞋履或服飾，即可獲得【SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組】一份，同時附贈「復古收音機造型卡套」，收藏價值無限升級，數量有限，送完為止，粉絲們務必把握！

今年12月，SKECHERS打造滿滿「舒式療癒」幸福。（圖／品牌業者提供）

聖誕跨年期間，社群打卡少不了節慶濾鏡與美照分享！SKECHERS攜手全球擁有千萬級用戶的美圖秀秀，推出SKECHERS D’LITES x 舒華專屬聖誕濾鏡。自12/1至12/21止，開啟美圖秀秀APP並跟著指示操作，舒華便會驚喜現身與你互動，粉絲們還能與舒華同框合影，留下獨一無二的滿滿聖誕回憶。活動期間於IG上傳與舒華的濾鏡合影並標記 @skecherstw，還可獲得「SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組」抽獎機會。

全新SKECHERS x SHUHUA「語音卡背小卡組」。（圖／品牌業者提供）

美度表MIDO以大膽開創的思維推出革新代表作Multifort TV Chronograph計時碼錶，黑VD新色年末壓軸登場，以極具力量感的強悍外型，展現堅毅與果敢的冒險精神。黑色PVD錶殼搭配灰黑漸層錶盤，加入米色細節，視覺張力十足，使復古TV造型更具態度與存在感。這款腕錶為每一位需要為關鍵時刻作決定的人們打造，腕間散發的氣勢彷彿能引領內心迎接挑戰、面對未知，並敢於改變人生軌跡，超越不凡。

MIDO推出革新代表作Multifort TV Chronograph。（圖／品牌業者提供）

35 年前，Aesop創辦人在墨爾本髮廊的後方倉庫，以柑橘、迷迭香、雪松精油，調製出了品牌第一款配方的原型—賦活芳香護手霜。自此，手部保養這件再平凡不過的日常行為，成為一個值得從容享受的詩意儀式。

Aesop典藏紀念版賦活芳香手部清潔露。（圖／品牌業者提供）

為慶特別週年時刻，Aesop推出一款無與倫比、極具收藏價值的限量「典藏紀念版賦活芳香手部清潔露」。全球僅限量 1,990 瓶，於世界各地指定店舖限定發售。瓶身以可重複填裝的 375mL 琥珀玻璃製成，搭配典藏設計標籤與印花棉布包裝，並附專屬木盒收藏。建議售價 NT$2,500；週年限量版全球僅於指定 Aesop 店舖發售，數量有限，售完為止。台灣僅於以下 2 間店舖販售：Aesop 大安概念店．台北；Aesop 台中概念店．台中。

Aesop典藏紀念版賦活芳香手部清潔露，全球僅限量1,990瓶。（圖／品牌業者提供）

2025冬季，KORRES延續淡香水系列深受喜愛的「情緒香氣哲學」，以「日夜香氛宇宙」為核心，推出兩款聖誕限定香氛，分別寫入KORRES 淡香水的兩大篇章：THE WHITE系列迎來「白色無花果」淡香水，象徵白晝系的治癒人格——乾淨、柔軟、帶著能讓心情亮起來的日光能量。

KORRES無花果淡香水50ML。（圖／品牌業者提供）

MY TONE系列則推出屬於夜幕系魅力人格的「午夜邂逅」淡香水，浪漫、感性，並帶著一抹若即若離的神秘性感。

KORRES午夜邂逅淡香水50ML。（圖／品牌業者提供）

隨著年末街邊燈光陸續點亮，象徵歡聚與驚喜的聖誕節即將到來！今年HOLA準備系列聖誕選品，從不同價位的人氣禮物到能立即營造節慶氣息的特色飾品一應俱全。

HOLA「聖誕小樹製造所」快閃店將展開巡迴之旅，並首度攜手人氣卡通《藍色小精靈》打造限定主題。（圖／品牌業者提供）

其中去年熱銷 4,700 棵的「60 公分客製化聖誕小樹」依然是最受矚目的明星商品，今年不僅推出應景的粉紅小樹，更將吊飾擴充至150多款，可謂市場最齊全！為了讓更多人體驗客製小樹的樂趣，「聖誕小樹製造所」快閃店即日起將展開巡迴，並首度攜手人氣卡通《藍色小精靈》打造限定主題。

HOLA搜羅百款海內外聖誕吊飾，材質多元，從羊毛氈、布藝、玻璃、天然纖維、木頭應有盡有。（圖／品牌業者提供）

