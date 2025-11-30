韓國潮牌COVERNAT誠品武昌開幕！必抄「冬季穿搭術」
記者李鴻典／台北報導
COVERNAT正式插旗西門町！全新誠品武昌門市以韓國最新門市裝潢為靈感，延續品牌一貫的極簡溫潤調性，運用米白與霧灰等中性色調鋪陳空間，搭配俐落的木質層架與金屬線條，打造時尚感、零壓力的韓系質感店。
店內動線流暢、光線柔和，更陳列了齊全豐富的男女潮流服飾、多樣化的配件、包款與帽款等，一站式就能完成冬季穿搭！加上大面積潮流展示牆呈現品牌本季重點Look，整體體驗就像走進一間首爾聖水洞的選物店，高質感又有溫度，不僅超好逛、超好買，隨手拍都能營造韓系街拍感。
誠品武昌門市搶先發售SOOBIN在韓國曝光的咖啡色與藍色羽絨新品！本季最受討論的就是這款中性羽絨外套COVERNAT 經典招牌商品Civic Down。
Civic Down不僅是品牌最具代表性的經典單品，其多樣化的質感顏色與最高等級的羽絨填充，讓它成為城市通勤、冬季旅行都不可或缺的定番單品。它以80%鴨絨＋20%羽毛打造輕盈保暖手感，採RDS國際認證人道羽絨，穿起來不僅蓬鬆度滿分、保暖力爆棚，更能男女共穿、一起打造冬季「戀人同款」穿搭。若想一次入手韓星日常穿搭感，這次絕對不能錯過。
火爆全韓的潮流品牌Wacky WiLLY全新代言人aespa成員Giselle加入後，讓Wacky WiLLY的品牌熱度持續升溫。隨著Giselle預計於12月來台，粉絲間也已開始熱烈討論：「這次終於能帶著小卡一起等她了！」
回饋粉絲支持，12/5起凡於台北信義新天地 A11 B1的 Wacky WiLLY 櫃點單筆消費滿 NT$2,000，即可獲得 GISELLE 限量小卡與髮圈乙組。顏色隨機，每人每日限贈一份，數量有限、送完為止，讓你在等待偶像來台的同時，也能先收藏她的專屬魅力，MY們請準備好手速！同時，品牌宣布 momo 旗艦館正式開幕開幕，線上線下同步開玩。
繼Family配色大受好評後，CONVERSE SHAI 001系列乘勝追擊，於12月正式推出全新WINTER RED配色。此配色靈感汲取自聖誕裝飾中常見的「冬青果」，致敬其無懼寒冬、蓬勃生長的強韌生命力。為了營造濃厚的節慶氛圍，鞋款主色選用冬青果紅，以搶眼的姿態象徵逆境中的鬥志與超越，傳遞出勝利在望、夢想成真的美好寓意。
CONVERSE SHAI 001 WINTER RED配色12月12日起於NBA Store 台北旗艦店、PHANTACi 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店開賣，建議售價為新台幣NT$3,980元。
SKECHERS於12/1起推出全新升級版【SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組】！此次卡面採用舒華全新形象照，翻至背面除了能看到她的親筆手寫字，掃描 QR CODE 還能聆聽到舒華親自錄製的專屬語音。12/1 起，於 SKECHERS 全通路購買舒華同款鞋履或服飾，即可獲得【SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組】一份，同時附贈「復古收音機造型卡套」，收藏價值無限升級，數量有限，送完為止，粉絲們務必把握！
聖誕跨年期間，社群打卡少不了節慶濾鏡與美照分享！SKECHERS攜手全球擁有千萬級用戶的美圖秀秀，推出SKECHERS D’LITES x 舒華專屬聖誕濾鏡。自12/1至12/21止，開啟美圖秀秀APP並跟著指示操作，舒華便會驚喜現身與你互動，粉絲們還能與舒華同框合影，留下獨一無二的滿滿聖誕回憶。活動期間於IG上傳與舒華的濾鏡合影並標記 @skecherstw，還可獲得「SKECHERS x SHUHUA 語音卡背限量小卡組」抽獎機會。
美度表MIDO以大膽開創的思維推出革新代表作Multifort TV Chronograph計時碼錶，黑VD新色年末壓軸登場，以極具力量感的強悍外型，展現堅毅與果敢的冒險精神。黑色PVD錶殼搭配灰黑漸層錶盤，加入米色細節，視覺張力十足，使復古TV造型更具態度與存在感。這款腕錶為每一位需要為關鍵時刻作決定的人們打造，腕間散發的氣勢彷彿能引領內心迎接挑戰、面對未知，並敢於改變人生軌跡，超越不凡。
35 年前，Aesop創辦人在墨爾本髮廊的後方倉庫，以柑橘、迷迭香、雪松精油，調製出了品牌第一款配方的原型—賦活芳香護手霜。自此，手部保養這件再平凡不過的日常行為，成為一個值得從容享受的詩意儀式。
為慶特別週年時刻，Aesop推出一款無與倫比、極具收藏價值的限量「典藏紀念版賦活芳香手部清潔露」。全球僅限量 1,990 瓶，於世界各地指定店舖限定發售。瓶身以可重複填裝的 375mL 琥珀玻璃製成，搭配典藏設計標籤與印花棉布包裝，並附專屬木盒收藏。建議售價 NT$2,500；週年限量版全球僅於指定 Aesop 店舖發售，數量有限，售完為止。台灣僅於以下 2 間店舖販售：Aesop 大安概念店．台北；Aesop 台中概念店．台中。
2025冬季，KORRES延續淡香水系列深受喜愛的「情緒香氣哲學」，以「日夜香氛宇宙」為核心，推出兩款聖誕限定香氛，分別寫入KORRES 淡香水的兩大篇章：THE WHITE系列迎來「白色無花果」淡香水，象徵白晝系的治癒人格——乾淨、柔軟、帶著能讓心情亮起來的日光能量。
MY TONE系列則推出屬於夜幕系魅力人格的「午夜邂逅」淡香水，浪漫、感性，並帶著一抹若即若離的神秘性感。
隨著年末街邊燈光陸續點亮，象徵歡聚與驚喜的聖誕節即將到來！今年HOLA準備系列聖誕選品，從不同價位的人氣禮物到能立即營造節慶氣息的特色飾品一應俱全。
其中去年熱銷 4,700 棵的「60 公分客製化聖誕小樹」依然是最受矚目的明星商品，今年不僅推出應景的粉紅小樹，更將吊飾擴充至150多款，可謂市場最齊全！為了讓更多人體驗客製小樹的樂趣，「聖誕小樹製造所」快閃店即日起將展開巡迴，並首度攜手人氣卡通《藍色小精靈》打造限定主題。
更多三立新聞網報導
77%台灣旅客用AI規劃旅行 哈日族福音！夢幻航班春節限定開搶
13部門聯合治理！中國下重手全面禁止加密貨幣 他揭背後目的
台北時代寓所五週年祭最強回饋 礁溪寒沐打造「MU嶼聖誕」
泡芙爺爺3明星口味年末回歸！漢堡王勁濃起士點心限時開吃
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 12 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
黑豹旗》28歲巔峰急流勇退！羅工教頭何昱德返鄉屢創佳績、已出2職棒選手
2019年木棒組成軍的羅東高工，本屆黑豹旗連連上演驚喜，直到冠軍戰才1:4不敵強敵平鎮高中，亞軍已創隊史與宜蘭縣史黑豹旗最佳成績。宜蘭縣曾以中道中學為頭號強權，中道中學於2019年停招後，宜蘭縣一度少了縣內唯一青棒甲組隊伍，在宜蘭縣棒球委員會促成下，羅東高工木棒組成軍，並在2020年聘用宜蘭在地、中自由時報 ・ 3 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 6 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 9 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 5 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前