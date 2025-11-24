韓國濟州重大車禍！廂型車衝撞渡輪候船室 3心臟驟停、10人傷

[Newtalk新聞] 南韓濟州離島「牛島」今（24）日下午發生一起嚴重車禍，一輛剛從渡輪下船的休旅車突然失控，加速朝候船室方向衝去，沿途撞上行人與三輪車，造成 3 死 10 傷。

根據《首爾新聞》報導，事故發生在當地時間下午 2 時 48 分。一名 60 多歲男性駕駛自渡輪駛出後左轉，隨即以高速直衝約 150 公尺，撞上正步行的觀光客，最後重擊候船室旁的電線桿才停下。肇事車輛為六人同行的多功能廂型車，傷亡多為韓國國內旅客。

被撞的 70 多歲與 60 多歲男性行人，以及車上 60 多歲女乘客當場失去意識，緊急由消防與醫療直升機後送，但最終仍宣告不治。此外，13 名傷者中有 2 人為中傷，其餘 8 人則受輕傷，陸續送往醫院。

據報導引述目擊者表示，該車輛從渡輪下船後，看似沒有減速，直接沿道路高速衝向大合室方向，撞擊聲響相當巨大。

警方初步調查顯示，駕駛酒測值為 0.0%，排除酒駕嫌疑；確切事故原因仍需進一步分析。國立科學搜查研究院濟州分院預計於 25 日上午對涉事車輛進行鑑定，以釐清是否有機械故障等因素。

事故發生後，濟州知事吳迎勳立即前往現場，指示相關單位全力救援，並請求各機構迅速完成後送與醫療安排。包括消防、海警在內，共動員 3 架直升機與多輛救護車，於短時間內完成傷者撤離；當地也緊急搭建臨時醫療站。

濟州市政府隨即成立災害對策本部，並在與牛島最近的城山港同步啟動現場指揮中心，以整合後續處理。吳迎勳強調，將為每名傷亡者指派一位專責公務員協助醫療、後續管理與喪葬事宜。

