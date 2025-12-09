韓國火力發電廠爆炸釀2傷！消防曝起火原因

▲韓國泰安火力發電廠發生爆炸起火，火勢持續約一小時。（圖／翻攝自Ｘ／SunyoungP29745）

[NOWnews今日新聞] 韓國一處火力發電廠當地時間下午2時43分左右，發生爆炸火災，消防出動70人、30台設備，撲滅持續一小時的火災。有2名工人燒傷送醫，初步研判是瓦斯爆炸。

據《韓聯社》報導，韓國忠清南道泰安郡遠北面的泰安火力發電廠，當地時間2時43分發生爆炸和火災，消防接獲通報後迅速趕到現場，出動70名人員及30台設備，於下午3時49分撲滅了持續一小時的火災。

兩名發電廠工人二級燒傷，送醫治療，並無生命危險。其他工人已經被疏散。

火災原因疑似是瓦斯爆炸。泰安火電廠一位官員表示，「我們認為火災起於整體煤氣化聯合循環（IGCC）管道。我們已立即向泰安消防局報告了事故，並派出電廠自身的消防和應急救援人員控制現場。」

警方和消防部門將在火災完全撲滅後，對起火原因展開詳細調查。

這是泰安火力發電廠第二次發生IGCC火災，距離上次事故（2023年1月）約三年。上次事故發生時，消防部門啟動了一級反應，撲滅了火災，沒有人員傷亡。

IGCC裝置利用煤炭高壓燃燒產生的合成天然氣發電，於2016年8月完工，當時是世界上最大的IGCC裝置（裝置容量380兆瓦），發電效率高達42%。

