韓國無性別彩妝品牌 Laka 首次登台！禾雁凱 Kai、彫秦、F.F.O 鈞嘉現身快閃店
【警政時報 司徒／臺北報導】韓國第一個無性別彩妝品牌 Laka 14 日正式進駐台北信義新光三越 A11 一樓，推出台灣首家期間限定快閃店，以品牌核心精神「Every Shade, Every Story」打頭陣，將「美無界限」的理念帶進台灣市場。開幕首日更邀請新生代男團 ARKis 成員禾雁凱 Kai、彫秦與 F.F.O 鈞嘉 擔任品牌好友，三人以自在又自然的妝容展現無性別彩妝魅力，引爆現場人氣。
首次以「品牌好友」身分站台的ARKis彫秦開心表示，這是他第一次正式接觸彩妝品牌：「因為平常我都是用髮廊的產品，這次能來 Laka 擔任品牌好友真的很榮幸，也像是我化妝旅程的開端。我之後也希望能幫團員化妝！」
F.F.O 鈞嘉分享自己的妝容習慣，認為保濕是所有妝容的基礎：「一定要先保濕、妝前乳，再上底妝。我最在意的是腮紅，會讓氣色變得很好，我常用 Laka 的腮紅，看起來自然、有水光感。」禾雁凱Kai則笑說，對他來說「口紅＝氣血」：「我覺得口紅會直接影響精神狀態，看起來氣色好，別人也會覺得你很健康，所以口紅對我超重要！」
三人近期合演 BL 劇《轉過頭幫你擦眼淚》話題十足，被問到宣傳計畫，他們透露：「主要的宣傳會放在明年。今天算是我們三人第一次正式合體出席活動，能在 Laka 的開幕跟大家見面非常開心！」
談到粉絲期待的MV〈NO KISS NO FAITH〉破五百萬觀看獎勵，他們笑說團內已有共識：「我們想挑戰各自選一套迪士尼公主裝！目前還在討論，但「伍七」選的角色很有看點，是《史瑞克》的費歐娜！」他已經準備好要把全身塗成綠色，彫秦則是喜歡勇氣傳說梅莉達公主（Merida），請粉絲多多支持和期待。
