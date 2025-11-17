韓國無性別彩妝品牌 Laka 首次登台！禾雁凱 Kai、彫秦、F.F.O 鈞嘉現身快閃店 自曝妝容撇步、BL 劇宣傳計畫一次說
【記者陳昱成／台北報導】韓國第一個無性別彩妝品牌 Laka 14 日正式進駐台北信義新光三越 A11 一樓，推出台灣首家期間限定快閃店，以品牌核心精神「Every Shade, Every Story」打頭陣，將「美無界限」的理念帶進台灣市場。開幕首日更邀請新生代男團 ARKis 成員禾雁凱 Kai、彫秦 與 F.F.O 鈞嘉 擔任品牌好友，三人以自在又自然的妝容展現無性別彩妝魅力，引爆現場人氣。
人氣偶像同台亮相 分享首次接觸彩妝的心情
首次以「品牌好友」身分站台的ARKis彫秦開心表示，這是他第一次正式接觸彩妝品牌：「因為平常我都是用髮廊的產品，這次能來 Laka 擔任品牌好友真的很榮幸，也像是我化妝旅程的開端。我之後也希望能幫團員化妝！」
F.F.O 鈞嘉分享自己的妝容習慣，認為保濕是所有妝容的基礎：「一定要先保濕、妝前乳，再上底妝。我最在意的是腮紅，會讓氣色變得很好，我常用 Laka 的腮紅，看起來自然、有水光感。」
禾雁凱Kai則笑說，對他來說「口紅＝氣血」：「我覺得口紅會直接影響精神狀態，看起來氣色好，別人也會覺得你很健康，所以口紅對我超重要！」
開聊合作 BL 劇 首次三人合體亮相活動
三人近期合演 BL 劇《轉過頭幫你擦眼淚》話題十足，被問到宣傳計畫，他們透露：「主要的宣傳會放在明年。今天算是我們三人第一次正式合體出席活動，能在 Laka 的開幕跟大家見面非常開心！」
粉絲敲碗！ARKis破五百萬將挑戰「迪士尼公主裝」
談到粉絲期待的MV〈NO KISS NO FAITH〉破五百萬觀看獎勵，他們笑說團內已有共識：「我們想挑戰各自選一套迪士尼公主裝！目前還在討論，但「伍七」選的角色很有看點，是《史瑞克》的費歐娜！」他已經準備好要把全身塗成綠色，彫秦則是喜歡勇氣傳說梅莉達公主（Merida），請粉絲多多支持和期待。
Laka 快閃店亮點：新品搶先曝光、限定禮遇吸客氣勢滿滿
本次台灣快閃店除了帶來多款人氣商品，更首度公開多款未上市新品，包括：
裸霧光氣墊粉餅（品牌首款亮色底妝）
Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉（推出台灣限定新色 #131 Creamcha、#136 Oolong）
Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉
Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜（全色號登場）
Laka Devil Lip 黑色唇膏系列
開幕當天，Laka 韓國總部代表更驚喜拿出「尚未在台上市的神秘新品」讓三位偶像搶先體驗，引起粉絲騷動。
快閃限定活動一次看：
限定贈禮：購買限定色水光唇釉送「奶茶鑰匙鏈吊飾」
滿額禮：滿 999、1,599 各享不同禮遇
打卡活動：完成指定步驟即可兌換精美小禮
Surprise Box 盲盒：內含唇釉、腮紅、打亮、眼影等人氣品項與吊飾
Laka 快閃店資訊
地點：台北信義新光三越 A11 一樓
日期：2025/11/14（五）– 11/20（四）
官方 IG：@laka.taiwan
