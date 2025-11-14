韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開

（圖／品牌提供）

韓國近年最受年輕世代喜愛的 無性別彩妝品牌 Laka，正式登台！以「打破性別疆界」聞名的 Laka，11 月 14 日於 台北信義新光三越 A11 一樓打造台灣首間期間限定快閃店，開幕首日便吸引大批粉絲排隊搶買新品。

這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標籤。

（圖／品牌提供）

快閃限定新品一次看：台灣首度亮相，全迷必收！

1. 裸霧光氣墊粉餅（首次公開）

品牌第一款亮色底妝商品，以自然裸霧光為靈感，兼具輕盈遮瑕與水潤亮感，妝效清透、零粉感，專為追求「真實肌感」的人而生。

Laka裸霧光氣墊粉餅／640元（圖／品牌提供）

2. Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉（爆紅 50 色系，台灣限定色登場）

韓國火到缺貨的玻璃光唇釉，水潤亮澤彷彿果汁在唇上流動，持久度超越一般水光唇釉。這次推出 台灣獨家兩款新色：#131 Creamcha 微糖奶茶色和#136 Oolong 玫瑰烏龍色

Laka Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉／400元（圖／品牌提供）

3. Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉

以 Sheer Glow 玻璃光質地 為亮點，上唇後立刻變成細緻高亮、澄透的水光立體唇。從日常淡妝到節慶派對都能完美駕馭。

Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉／460元（圖／品牌提供）

4. Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜（全色號登場）

韓國近期超多人討論！結合護唇＋潤色＋玻光，打造像果凍唇般的飽滿光澤，是冬季最推薦的「一支完妝」。

Laka Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜／480元（圖／品牌提供）

5. Laka Devil Lip 黑色唇膏（全新系列）

一抹瞬間上色、光澤濃郁又不黏膩，打破傳統的「黑色包裝＝濃妝感」，呈現極致水光與中性帥美，男女使用都超好看。

Laka Devil Lip 黑色唇膏（圖／品牌提供）

快閃限定活動全攻略：早鳥禮、滿額禮、盲盒一次看

★ 開幕限定滿額禮

消費 滿 999 元：贈 Laka 吊飾任選 2 款

消費 滿 1,599 元：贈 吊飾 3 款＋品牌掛鍊 1 條＋扭蛋券 1 張

（滿額禮不累計，以單筆最高門檻計算）

★ 前 300 名限量禮（限時 3 天）

每天前 100 名可獲：

唇型收納吊飾 1 個＋扭蛋券 1 張

不限金額，每人限領一次，送完為止！

★ 限定贈禮

購買限定色果然持久水光唇釉，即贈 奶茶鑰匙鏈吊飾（每人每色限購 2 件）

（圖／品牌提供）

★ 打卡送禮活動

只要拍照、追蹤、上傳 IG 並標註：@laka.global、@laka.taiwan

並加上 #Laka #LakaTaiwanPopup ，即可兌換精美小禮物。

★ 快閃限定盲盒 Surprise Box（必搶！）

內容超豐富：

果然持久水光唇釉 或 玻璃光水潤唇膏 ×1

戀愛原色腮紅／夢幻光束打亮餅／原生纖盈染眉膠 ×1

光譜眼影 ×1

波波持色水唇釉 ×2

唇型吊飾 ×1

地點：台北信義新光三越 A11 一樓

日期：2024 年 11 月 14 日（五）－ 11 月 20 日（四）

