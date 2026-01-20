韓國爆紅的「杜拜巧克力Q彈餅乾」怎麼做？安成宰終於照女兒版本、還原正確食譜

（圖／翻攝自安成宰YouTube）

近來在韓國社群與YouTube、短影音平台上，有一款甜點的名字幾乎天天被刷版，那就是「杜拜巧克力Q彈餅乾」！主打外層柔軟、內餡濃郁，在短時間內迅速累積超高討論度，就連IVE李瑞、米其林主廚安成宰陸續分享自製版本。

安成宰近日在自己的YouTube頻道上傳新影片，親自替「杜拜巧克力Q彈餅乾」進行所謂的「食譜售後服務」，也坦言這是自己第一次因為一道料理，被迫拍後續說明影片。因為先前和女兒詩英一起製作「杜拜巧克力Q彈餅乾」的影片裡，他堅持採用「主廚版本」的改良配方，結果引發網友集體抗議。

原來，詩英一開始就清楚表示，想做的是現在在網路上爆紅、口感軟Q、甜香明顯的杜拜巧克力Q彈餅乾，甚至已經熟悉食譜流程。但安成宰卻選擇用自己的理解去「升級」，刻意減少棉花糖用量，加入大量碎屑小麥餅，希望做出不黏膩、偏硬、強調咀嚼感的「健康版」。成品雖然符合主廚的標準，卻完全偏離大眾對這款甜點的期待。影片公開後，短時間內湧入超過萬則留言，幾乎清一色為詩英加油，還有人笑稱這是「主廚史上最大翻車現場」。

事情甚至延燒到現實生活。安成宰坦言，原本他根本不知道什麼是杜拜巧克力Q彈餅乾，也沒真正吃過，只是聽說過名字。但影片爆紅後，不只網友討論，連他在餐廳MOSU的客人都開始詢問：「什麼時候要做杜拜巧克力Q彈餅乾？」甚至有人特地準備禮物說要送給詩英，這才讓他意識到，這道甜點早已超出單純的親子料理範疇，因此決定拍片「正式道歉」。

在這支後續影片中，角色徹底反轉。這次由詩英全程主導料理，安成宰只負責協助，還多次出現「評審主廚看女兒臉色」的經典畫面，也讓觀眾終於看到被公認為「正確版本」的杜拜巧克力Q彈餅乾做法。

杜拜巧克力Q彈餅乾做法

步驟1.融化白巧克力

步驟2.將白巧克力和開心果醬攪拌均勻

步驟3.加入麵包絲

步驟4.將開心果餡料捏成圓形、放入冰箱冷藏定型

步驟5.將四塊奶油融化並加入棉花糖

步驟6.將可可粉、脫脂奶粉融合後加入剛才的棉花糖拌勻

步驟7.將棉花糖糊倒在烤盤上

步驟8.用棉花糖皮包裹住餡料

步驟9.裹上可可粉即完成

