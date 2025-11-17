韓國爆紅釜飯「三色三味」插旗家樂福 韓國代表親臨高雄剪綵掀熱潮

▲左起高雄烹飪公會王俊華 理事長、台灣總部 潘字孺 總經理、韓國 李旼奎 代表、高雄經發局 林廖嘉宏 副局長、商研院 黃俊皓 代表、工研院李偉宏 總監開幕剪綵儀式合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】韓國高人氣釜飯品牌「三色三味」（韓文：삼색삼미）正式進軍家樂福！今（17）日於高雄家樂福鼎山店盛大開幕，韓國代表李旼奎特別來台，與台灣總部潘字孺總經理共同主持剪綵，象徵品牌正式從百貨戰場跨入大型零售通路，全面布局台灣市場。

▲開幕儀式會後與會貴賓大合影

剪綵嘉賓陣容堅強，包括高雄烹飪公會王俊華理事長、高雄市經發局林廖嘉宏副局長、商研院黃俊皓代表及工研院李偉宏總監等，共同見證三色三味（韓文：삼색삼미）在台成長的重要里程。

廣告 廣告

以「六分鐘現煮釜飯」與專利釜鍋技術聞名的三色三味，主打韓國直送食材與快速現煮模式，短短兩年間在韓國拓展數十家門市。品牌於今年9月進駐高雄漢神巨蛋後，迅速累積高回訪率，使韓式現煮釜飯成為新的市場焦點。此次進入家樂福，象徵品牌從百貨餐飲正式延伸至日常零售通路，鎖定家庭客層與上班族市場。

▲韓國代表 李旼奎 致詞

韓國代表李旼奎表示，台灣是亞洲最具發展潛力的韓食市場之一，期盼透過百貨與家樂福等多元場域，讓更多台灣消費者體驗韓國傳統釜飯文化的魅力。

▲台灣總部代表 潘字孺總經理 致詞

台灣總部潘字孺總經理則指出，三色三味將以高雄為發展起點，預計三年內拓展十家以上分店並設立中央廚房，全面提升品質控管與供應鏈效率。他強調：「我們希望不僅帶來韓國原汁原味的品牌精神，更成為台灣消費者信賴的日常餐飲選擇。」

開幕現場氣氛熱烈，品牌同步推出長期活動，包括小菜無限供應、指定鍋物贈韓國原裝海苔，及滿額加送哈密瓜霜淇淋等福利，吸引不少消費者排隊體驗。

▲特色餐點

三色三味品牌名稱象徵「三種色彩、三種味覺」的和諧層次，主打「釜飯＋豆腐煲」雙主軸料理，搭配六分鐘現煮模式，重新定義韓式料理的速度與品質。此次進駐家樂福鼎山店，不僅是品牌在台灣的再突破，更展現韓國飲食文化與台灣零售市場的跨界整合。未來三色三味將以穩健步伐深耕台灣，持續打造「韓味現煮」的獨特品牌魅力。（圖╱記者王苡蘋攝）