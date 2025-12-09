韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4 步驟教妳拍出同款可愛感！

(圖/取自twice IG)

TWICE 近日在 IG 上傳一段「逃跑小人」影片，成員被抓著帽子一路小碎步往前奔，畫面像極了迷你角色逃命，短短幾秒直接把粉絲萌到不行。

影片上架後立刻掀起討論，留言區狂刷「太可愛了吧」「到底是誰」瞬間變成大型猜成員遊戲，整個社群都被這份荒謬可愛的節奏感吸住。

(圖/取自twice IG)

這種拍法近期在韓國SNS全面洗版，被稱為「逃跑小人拍照法」！步驟一 先讓拍攝者站到比較高的位置，步驟二 把鏡頭切成 0.5x 廣角從上往下俯拍，步驟三 抓住帽子尖端或衣服上緣固定視角，步驟四 讓「手」與「靠近鏡頭的那隻腳」同步做前後擺動，製造出小人瘋狂快跑的節奏感。最後再把影片轉成快速模式，小小一隻急著逃跑的畫面就完成了，看一次就懂、拍一次就上癮。

廣告 廣告

（圖/翻攝自小紅書）

（圖/翻攝自小紅書）

不論什麼穿搭都能變出不同風格，厚帽T、毛茸茸外套、簡約黑色造型都能拍出迷你奔跑的喜感。只要帽子被抓緊、腳步擺得快，畫面自然呈現縮小版人物逃跑的節奏，從大人到學生都在跟拍，也讓這股潮流迅速跨平台擴散。

（圖/翻攝自小紅書）

這種拍法會爆紅，就是因為不需露臉、零門檻、完成品又超可愛。TWICE 一加入後熱度直接衝高，影片上架短短2小時就突破20萬按讚、9,600 次轉發、超過 700 則留言，成功把「逃跑小人」推上全球熱搜。只要跟著 4 步驟，誰都能拍出同款效果，預計還會持續洗版一段時間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！