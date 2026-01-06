韓國爆紅「Esther Bunny艾絲樂小兔」化身超萌鏡框！限量兔耳眼鏡包同步送

日本眼鏡品牌「眼鏡市場」攜手韓國人氣插畫角色「Esther Bunny艾絲樂小兔」推出聯名鏡框，將角色插畫元素融入鏡框與鏡腳設計，主打可愛風格與日常實戴性兼具，讓配鏡也成為造型的一部分。

（圖／眼鏡市場）

Esther Bunny艾絲樂小兔以粉紅、果凍色系畫風與辨識度極高的大耳朵形象走紅，近年在韓國、日本等地累積高人氣，並陸續跨足美妝、服飾與生活雜貨等領域。此次聯名系列，則讓角色從插畫躍上實用配件，成為視覺亮點。

本次共推出四款鏡框設計，細節藏著角色巧思。鏡腳處可見蝴蝶結造型與小兔插圖，不同款式也透過配色與線條呈現各自風格。其中，Ribbon Bunny以粉紅色系搭配金屬蝴蝶結，低調展現少女感；Lavender Bunny則以柔和紫色與微貓眼輪廓，營造較為俐落的時尚感；Cream Bunny選用溫柔色調，風格相對簡約；另有可加掛式太陽眼鏡款式，兼顧造型與使用彈性。

廣告 廣告

（圖／眼鏡市場）

聯名系列即日起於眼鏡市場門市推出，購買指定鏡款可獲得限量聯名眼鏡布與絨毛眼鏡包。整體設計兼具造型與實用，在時尚之餘更添功能性，每個小小的可愛細節設計，為女孩們帶來一整天的好心情。

延伸閱讀

UNIQLO不只有發熱衣！「超強保暖神物」也被讚必買 網大推：-10度都不會冷

OLIVE YOUNG 自有品牌在台登場！AKWG 攜手康是美打造零時差韓妝宇宙