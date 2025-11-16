韓國物流中心發生大火！1100萬件衣鞋遭烈焰吞噬 占地1.1萬坪建物完全燒毀

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

南韓忠清南道天安市衣戀集團（E-Land）時尚物流中心，於昨（15）日清晨驚傳火災，黑煙頓時籠罩周遭區域，火災發生後近10小時才順利撲滅。存放於物流中心的1100萬件衣鞋皆被燒毀，所幸當時值班的3名員工及時逃生，起火原因仍待調查。

南韓衣戀集團（E-Land）時尚物流中心，於昨日清晨驚傳火災，黑煙頓時籠罩周遭區域，火災發生後近10小時才順利撲滅。（圖／翻攝@kangwhi Threads）

根據《韓聯社》等媒體報導，昨日上午6時10分左右，物流中心傳出火警，消防局7分鐘內啟動一級火災警報，但由於倉庫內皆為服飾等易燃物品，火速快速蔓延，後升級為二級警報。消防局調動忠清南道以外的消防隊協助救災，共派遣11架消防直升機、150輛消防車及430名救災人員赴現場救援。天安市政府也在火災發生後1小時，發送警報簡訊，提醒民眾遠離現場、車輛繞道，避免吸入濃煙。

經過9小時30分鐘的灌救後，大火最終在下午3時31分完全控制火勢。不過，物流中心遭長時間高溫焚燒，導致1、2樓等低樓層已經燒毀，存放其中的1100萬件衣物、鞋子均遭燒毀。所幸火災發生在員工上班前，當時值班的3名員工皆及時撤離，無人傷亡。

衣戀集團時尚物流中心於2014年7月完工，為地上4層、地下1層，占地1.1萬坪、總建築面積達5.8萬坪的大型物流建築。整棟建築存放約1100萬件貨物，同時可以容納約150輛貨車停靠。衣戀集團代理的New Balance、旗下WHO.A.U.及SPAO等品牌皆發聲明指出，這次火災意外恐影響後續訂單出貨。韓國警消則表示，將深入調查物流中心起火原因及損失規模。

