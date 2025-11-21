韓國猛男秀《THE MAN ALIVE》12月登場！「台灣最帥猛男」唐子元分析這場秀值不值得買票觀賞
【記者陳昱成／綜合報導】即將於12月6、7日登上 Zepp New Taipei 的韓國猛男秀《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》近日再添亮點，台灣猛男界傳奇人物、被粉絲封為「台灣最帥猛男」的唐子元，親自點名推薦、甚至坦言「我都好奇能不能被震撼到」。 這位在舞台力戰 20 多年的猛男前輩，首度公開談他眼中的韓國猛男魅力，以及「亞洲猛男文化最新戰火」。
20 年舞台魂！唐子元：猛男不是玩樂，而是專業舞台與自信文化
唐子元坦言，自己踏進猛男行列其實「完全是誤打誤撞」。他表示：「朋友找我幫忙跳舞，本來想跳一次而已，結果觀眾反應好、收入也不差，就一路做到現在了。」外界常以「台灣最帥猛男」稱呼他，對此他謙虛說道：「比我帥的男生太多了，只是那些超帥的可能女友不準當猛男（笑）。我只是『其中之一』，這樣比較真實，也尊重這個圈子。」
近年透過《Man’s King》團隊與新聞媒體的報導，唐子元逐漸讓大眾看見：「猛男不是情色，而是一種舞台專業，可以連結性別平權與身體自信教育。」他也獨家分析韓國、澳洲和台灣三大猛男秀的差別，以及想要互動的小撇步。
韓國 vs 澳洲 vs 台灣猛男：唐子元的大解析
唐子元也不藏私，直接剖析全球猛男文化差異如下：
韓國猛男：舞台劇化、美感強、整齊度爆棚
唐子元指出：「韓國猛男從十幾年前就開始形成自己的文化，像 Wild Wild 猛男秀是最早成立的，也是第一個登台的韓國猛男秀，而 Touch Five 則是以高互動為賣點，首度來台的 THE MAN ALIVE 是則是以小鮮肉為主，搭配跟 Wild Wild 猛男秀一樣的『音樂劇風格』，所以很值得去看。」他同時分享：「早年韓國猛男秀甚至男性都不能入場，可見韓國猛男文化有多封閉而獨特。」但這次首度來台開放男性粉絲進場支持，唐子元也力挺推薦：「一定要去觀摩這種國際性的表演。」
澳洲猛男：狂野、互動爆表、主持人超強
他表示：「雷霆猛男每年都來台灣，男女都能看。」更大力推薦：「主持人非常優秀，能在台上跳、能帶氣氛，甚至能加入群舞，整體節奏掌控滿分。」
台灣猛男：南北雙系統、風格百花齊放
「台灣猛男秀大概三年一變，十年一洗牌。」
北部：顏值高、個人秀強、團舞少
南部：團體秀強、造型多、整體成熟度高
唐子元指出：「其實台灣已經很成熟，跟韓國、澳洲的模式差不多，就是舞蹈＋互動，看觀眾喜歡哪一款。」
為什麼《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》值得你去？觀看撇步大公開？
唐子元表示：「另外兩團Wild Wild、Touch Five我都看過，這團我也很好奇能不能帶給我『不一樣的刺激』。」他也透露想看這一團包括舞蹈編排、舞台美學和舞者之間的化學作用等，「畢竟全世界都知道，韓國的舞台跟 K-pop 的舞蹈能力，是沒人敢亂挑戰的。」唐子元笑著說道。前兩團的舞台設計我到現在都還記憶深刻，所以這團我非常期待。
唐子元也獨家提供觀看撇步，如果觀眾想要被點名上台，他表示：「台上的表演者真的看不清楚觀眾的臉，但看得到顏色！」所以穿著亮色、鮮豔的衣服很容易被看到。另，他也提到：「 若想被點上台：避免太短裙（你會自己後悔 XD）。」此外如想多互動：選靠舞台前方、票價較高的位置，而想拍美照：早到、搶視野佳的區域，最重要的是猛男秀不只是看，而是要「玩」。
男色經濟崛起，女生真的不用再含蓄
他鼓勵這是屬於女性的娛樂時光，來到現場就該放開來玩、放開來笑、也放開來享受。這是一種自信與身體自由的文化，值得大家一起體驗。
最後他也提到未來展望，短期唐子元希望往 東南亞臨海國家發展，先讓台灣猛男在亞洲被看到。長期目標則是進軍歐美，把台灣猛男帶到國際舞台，讓世界知道亞洲人、台灣人也能在全球猛男市場站穩位置。更坦言自己希望站上國際大城市的舞台如紐約、拉斯維加斯，並跟國外猛男一起共舞表演。正如他說的：「跨越國界的猛男戰鬥，感受肌肉背後的自信力量——期待有一天能與韓國猛男同台，共創台韓最強舞台。」
團體或VIP購票請洽「頂尖傳媒」
聽完「台灣最帥猛男」唐子元的推薦，大家是不是對韓國猛男秀《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》迫不及待了呢？趕快私訊「頂尖傳媒」社群，可優先搶購前排座位，有機會被請上台互動喔！
其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
【房地產週報】台北預售屋地板價飆！每坪年漲20萬 新北人口逆轉！十月狂流失近9千人 豪宅交易腰斬！「迷你豪宅」風潮起
今年房市真的冷掉了！央行祭出的信用管制措施讓豪宅市場出現轉變，交易量不僅腰斬，平均總價也跌了一成，建商甚至被迫推出「小而美」的案子。不只台北受衝擊，新北也在經歷人口流失的危機，特別是板橋、永和、新莊等高房價區域，年輕人正在逃亡，十個月內就流失近9千人。最扯的是，台北預售屋的地板價已經飆漲到8字頭，比去年整整貴20萬元，首購族根本買不起，買房夢越來越遠。房市寒冬中，北漂南漂真的變成選項了。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 7 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 20 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前