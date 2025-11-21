韓國猛男秀《THE MAN ALIVE》12月登場！「台灣最帥猛男」唐子元分析這場秀值不值得買票觀賞

【記者陳昱成／綜合報導】即將於12月6、7日登上 Zepp New Taipei 的韓國猛男秀《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》近日再添亮點，台灣猛男界傳奇人物、被粉絲封為「台灣最帥猛男」的唐子元，親自點名推薦、甚至坦言「我都好奇能不能被震撼到」。 這位在舞台力戰 20 多年的猛男前輩，首度公開談他眼中的韓國猛男魅力，以及「亞洲猛男文化最新戰火」。

（後排左２）「台灣最帥猛男」唐子元分析韓國三大猛男秀與台灣猛男的文化差異。（圖／曜熙傳媒提供）

20 年舞台魂！唐子元：猛男不是玩樂，而是專業舞台與自信文化

唐子元坦言，自己踏進猛男行列其實「完全是誤打誤撞」。他表示：「朋友找我幫忙跳舞，本來想跳一次而已，結果觀眾反應好、收入也不差，就一路做到現在了。」外界常以「台灣最帥猛男」稱呼他，對此他謙虛說道：「比我帥的男生太多了，只是那些超帥的可能女友不準當猛男（笑）。我只是『其中之一』，這樣比較真實，也尊重這個圈子。」

廣告 廣告

（左１）唐子元從事猛男表演長達20年，表示這個行業全台加起來不超過50人。（圖／曜熙傳媒提供）

近年透過《Man’s King》團隊與新聞媒體的報導，唐子元逐漸讓大眾看見：「猛男不是情色，而是一種舞台專業，可以連結性別平權與身體自信教育。」他也獨家分析韓國、澳洲和台灣三大猛男秀的差別，以及想要互動的小撇步。

韓國 vs 澳洲 vs 台灣猛男：唐子元的大解析

唐子元也不藏私，直接剖析全球猛男文化差異如下：

韓國猛男：舞台劇化、美感強、整齊度爆棚

唐子元指出：「韓國猛男從十幾年前就開始形成自己的文化，像 Wild Wild 猛男秀是最早成立的，也是第一個登台的韓國猛男秀，而 Touch Five 則是以高互動為賣點，首度來台的 THE MAN ALIVE 是則是以小鮮肉為主，搭配跟 Wild Wild 猛男秀一樣的『音樂劇風格』，所以很值得去看。」他同時分享：「早年韓國猛男秀甚至男性都不能入場，可見韓國猛男文化有多封閉而獨特。」但這次首度來台開放男性粉絲進場支持，唐子元也力挺推薦：「一定要去觀摩這種國際性的表演。」

澳洲猛男：狂野、互動爆表、主持人超強

他表示：「雷霆猛男每年都來台灣，男女都能看。」更大力推薦：「主持人非常優秀，能在台上跳、能帶氣氛，甚至能加入群舞，整體節奏掌控滿分。」

台灣猛男：南北雙系統、風格百花齊放

「台灣猛男秀大概三年一變，十年一洗牌。」

北部：顏值高、個人秀強、團舞少

南部：團體秀強、造型多、整體成熟度高

唐子元指出：「其實台灣已經很成熟，跟韓國、澳洲的模式差不多，就是舞蹈＋互動，看觀眾喜歡哪一款。」

唐子元獨家分析韓國、澳洲和台灣三大猛男秀的文化差異。（圖／曜熙傳媒提供）

為什麼《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》值得你去？觀看撇步大公開？

唐子元表示：「另外兩團Wild Wild、Touch Five我都看過，這團我也很好奇能不能帶給我『不一樣的刺激』。」他也透露想看這一團包括舞蹈編排、舞台美學和舞者之間的化學作用等，「畢竟全世界都知道，韓國的舞台跟 K-pop 的舞蹈能力，是沒人敢亂挑戰的。」唐子元笑著說道。前兩團的舞台設計我到現在都還記憶深刻，所以這團我非常期待。

唐子元很好奇THE MAN ALIVE能帶給他「不一樣的刺激」。（圖／曜熙傳媒提供）

唐子元也獨家提供觀看撇步，如果觀眾想要被點名上台，他表示：「台上的表演者真的看不清楚觀眾的臉，但看得到顏色！」所以穿著亮色、鮮豔的衣服很容易被看到。另，他也提到：「 若想被點上台：避免太短裙（你會自己後悔 XD）。」此外如想多互動：選靠舞台前方、票價較高的位置，而想拍美照：早到、搶視野佳的區域，最重要的是猛男秀不只是看，而是要「玩」。

男色經濟崛起，女生真的不用再含蓄

他鼓勵這是屬於女性的娛樂時光，來到現場就該放開來玩、放開來笑、也放開來享受。這是一種自信與身體自由的文化，值得大家一起體驗。

最後他也提到未來展望，短期唐子元希望往 東南亞臨海國家發展，先讓台灣猛男在亞洲被看到。長期目標則是進軍歐美，把台灣猛男帶到國際舞台，讓世界知道亞洲人、台灣人也能在全球猛男市場站穩位置。更坦言自己希望站上國際大城市的舞台如紐約、拉斯維加斯，並跟國外猛男一起共舞表演。正如他說的：「跨越國界的猛男戰鬥，感受肌肉背後的自信力量——期待有一天能與韓國猛男同台，共創台韓最強舞台。」

團體或VIP購票請洽「頂尖傳媒」

聽完「台灣最帥猛男」唐子元的推薦，大家是不是對韓國猛男秀《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》迫不及待了呢？趕快私訊「頂尖傳媒」社群，可優先搶購前排座位，有機會被請上台互動喔！

Ticket Plus Social post 1200 x 1200 0 1024x1024 1

703 x 845 %E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%9C%96 0