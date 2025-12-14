韓國瑜不出席國政茶敘 郭正亮揭背後關鍵：院際協商早沒用

總統賴清德預定於今（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，盼就當前政局進行溝通，不過立法院長韓國瑜已表明婉拒出席，相關安排隨即引發政壇議論。對此，前立委郭正亮14日就認為，現行制度下的「院際協商」早已被證明，無法真正化解立法院與行政院之間的衝突，因為這樣的矛盾本質上就是朝野對立。

郭正亮14日在中天節目《中天辣晚報》中表示，現行制度下的「院際協商」早已被證明，無法真正化解立法院與行政院之間的衝突，因為這樣的矛盾本質上就是朝野對立，「要談就該找黨主席或黨團，找立法院長有什麼用？」他強調，立法院長並非黨團主委，並不具備處理朝野政治僵局的實質權力。

廣告 廣告

郭正亮指出，韓國瑜其實相當清楚立法院長的職權界線，過去無論是前立法院長王金平，或是陳水扁總統執政時期，都未曾透過所謂的院際協商來解決行政、立法之間的衝突。他直言，行政與立法的憲政爭議，憲法法庭本就可以啟動機制加以處理。

郭正亮進一步表示，國民黨與民眾黨早已提出以「政黨比例」方式來處理相關問題，但執政黨卻不願採納，「這樣怎麼解決？」他認為，在野陣營並非不願意處理問題，而是目前的作法給人的感覺「又回到原點」，甚至像是在逼迫在野黨走向倒閣。

他也直言，國民黨不會輕易中計，「現在我們是多數，就算倒閣重選，我一樣還是多數，你能怎樣？」相關言論再度凸顯朝野對立與憲政僵局，國政茶敘能否真正發揮溝通效果，仍有待觀察。

【看原文連結】