政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導

朝野對抗氛圍升高，總統賴清德邀約行政院、考試院、立法院長，三位院長，周一參加國政茶敘，沒想到韓國瑜婉拒，賴總統今天（13）出席活動時，大讚同場的前立法院長王金平，過去常常協調朝野不同意見，還說他知道韓院長有難言之隱，但希望再思考一下！

總統賴清德出席宏道獎頒獎典禮，跟運動部長李洋合體，力挺選手，一旁還有前立法院長王金平，總統看著看著，有感而發。

總統賴清德：「李洋有沒有覺得，你現在預算是零欸哈哈哈，現在我講到這個我特別懷念，過去王金平院長公道伯，王院長是常常會去協調，朝野不同的意見，他是盡量避免用表決的，也很少逕付二讀，王金平院長過去建立下來的，規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治情勢，一定有很大的幫助。」

韓國瑜不出席茶敘！賴總統：知道院長難言之隱 盼考慮一下

韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下（圖／民視新聞）





總統當面稱讚王金平，因為近來反年改修法，財劃法等爭議法案，朝野針鋒相對，總統府為了化解僵局，預定15號邀行政、立法及考試院，三院長國政茶敘，沒想到韓國瑜臨時反悔，以"立法院是合議制機關"為由婉拒。府方透露，茶敘想法是韓院長主動提議，不知道因為什麼壓力反悔？

總統賴清德：「我當然希望韓院長能夠參與，再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」

前立法院長王金平：「茶敘是可以啦，當然韓院長他沒經過立法院的議決，他個人的選擇啦，如果是茶敘當然去也可以，反正表示意見就好。」

前院長的建議，不知韓院長聽不聽得進去？但朝小野大局面，府院施政處處難行，傳出綠營高層出手，希望以"換下柯建銘"總召為條件接觸白營，當作綠白重啟合作契機。





民眾黨主席黃國昌：「有沒有民進黨的人來接觸，黃國昌在這邊公開跟你講沒有，換掉柯建銘作為跟我們溝通，省省吧。」

立委（民）吳思瑤：「我沒有聽聞過，撤換柯總召要跟民眾黨合作的，這種議論這種說法。」

從黃國昌到吳思瑤，都駁斥私下談合作傳言，看來朝野僵局，依舊難解。





