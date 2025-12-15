韓國瑜不出席！國政茶敘如期登場 賴清德精挑兩茶點藏團結寓意

總統賴清德（中）今早在總統府與行政院、考試院首長進行國政茶敘。（總統府提供）

總統院際國政茶敘今（15日）上午於總統府登場，除了臨時婉拒出席的立法院長韓國瑜外，行政院長卓榮泰、及考試院正副院長皆應邀出席，總統賴清德今也針對總預算審議、《財政收支劃分法》修法、年金改革等議題，強調各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整，總統也特地挑選花蓮薯、鳳梨酥等作為茶敘茶點，象徵台灣興旺、團結。

總統府指出，總統賴清德致詞表示，立法院去年通過《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲，之後《憲法訴訟法》修正案凍結司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日《財劃法》及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴清德強調，身為總統，負有保護憲政秩序及推動國家政策推展重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長未能出席，但茶會仍要順利進行，也特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及考試院長周弘憲、副院長許舒翔共同參與。

賴清德也表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動順利進行，針對立法院《財劃法》及通過各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整；賴清德也特地挑選鳳梨酥、花蓮薯作為茶點，象徵國家興旺、台灣團結，搭配有守護、圓滿寓意的桂圓紅棗茶，盼茶敘能迎來朝野合作、齊心為台灣打拼。

國政茶敘供應帶有國家繁榮興旺、朝野團結圓滿等寓意的點心。（總統府提供）





