韓國瑜不去國政茶敘！國民黨喊支持婉拒： 賴總統自己先平心靜氣喝杯茶

為解決朝野僵局，總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘，然而，立法院長韓國瑜卻突然以要取得三個黨團的授權，婉拒出席。對此，國民黨今（13）日表示支持韓國瑜院長婉拒，還說「賴總統先心平氣和地喝杯茶吧！」

國民黨表示，賴清德總統執政以來，面對具有過半民意基礎之立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度。當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，然而執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈「輸了卻不認帳」，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。

國民黨指出，今年以來，賴清德政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載之選民授權與民主正當性。此類濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出一種將國家治理視為政治遊戲的心態。

國民黨續說，罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難以不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。

最後，國民黨表示，更令人遺憾的是，在未對過去一年漠視民意、藐視立法權的作為作出任何實質反省之前，賴清德總統竟試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將嚴重的制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏。

