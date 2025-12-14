韓國瑜不去國政茶敘 賴清德明與政院、考試院長照辦閉門會談

總統賴清德明（15）日上午10時30分將在總統府舉行國政茶敘，邀請行政院、立法院、考試院等三院院長入府進行院際協商。不過立法院長韓國瑜以需取得各黨團授權為由婉拒出席，但國政茶敘並未受此影響，根據府方表示，明早茶敘將照常舉行，行政院、考試院正副院長都會出席，預計進行約90分鐘的閉門會談。

韓國瑜、賴清德。（資料圖／中天新聞）

儘管韓國瑜確定缺席，但這並未影響國政茶敘的舉行。根據總統府的規劃，明天上午10時30分茶敘將照常舉行。依據流程規劃，賴清德預計在10時25分帶領行政院、考試院的兩院院長、副院長進入總統府大禮堂，先完成合影儀式後就會進入閉門會談階段，整場會談預計進行約90分鐘。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜。（資料圖／中天新聞）

延伸閱讀

停砍公教年金三讀 蘇一峰曝綠硬幹又三輸：賠了夫人又折兵

公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」