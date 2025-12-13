韓國瑜不去國政茶敘 賴清德：知道他有難言之隱

立法院長韓國瑜不去茶敘，賴清德說，還是希望他考慮一下。（圖 /李怡安攝）

總統賴清德下周一將邀約行政院、立法院、考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜表明不克前往。對此，賴清德表示，知道韓有難言之隱，但還是希望能加入國家議題討論。

今天早上賴清德出席活動，會前受訪面對媒體問是否希望韓院長再三思考參與國政茶敘？

賴清德先是笑了一下說，當然希望韓國瑜能夠參與國家的重大議題，歡迎除了行政院、還有其他的院際以外，當然也希望立法院能夠參加。

賴清德再度喊話，希望韓院長能夠再考慮一下，他知道韓國瑜有難言之隱，不過希望韓能再思考一下。

