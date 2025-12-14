韓國瑜不去國政茶敘！鄭麗文稱「憲政危機」：喝茶摸頭沒辦法解決問題

政治中心／綜合報導

為解決朝野僵局，總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘，然而，立法院長韓國瑜卻突然以要取得三個黨團的授權，婉拒出席。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日在屏東受訪表示「這是一個非常重大的憲政危機」，並批評稱只是虛情假意的，想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的。

鄭麗文批評賴清德，中華民國的領導人帶頭毀憲，動搖了民主最重要的基石，國會的運作，國會多數所通過的法案跟預算，行政部必須遵守，你覆議也提了也失敗了，所有的憲政手段既然已經窮盡，就應該遵守憲法而不是毀憲蠻幹。並說「這不是你耍流氓的地方，這不是你胡攪蠻纏的地方」。

鄭麗文說，台灣民主得來不易，豈容你一次的任性就任由你來踐踏呢？「如果今天賴總統不去面對自己，每天違法亂憲的行徑

只是虛情假意的，想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的」，今天你如果令不出總統府，台灣陷入僵局，都是因為你的任性胡為，不能在內耗下去了，台灣不應該如此非理性的惡鬥，付不起這種代價。」

鄭麗文喊話說，「所以我非常嚴正嚴肅的希望賴總統能幡然悔悟，不要再執迷不悟了」。

