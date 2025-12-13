韓國瑜不去國政茶敘 黃國昌：展現智慧！賴清德只是要找他背鍋

記者陳思妤／台北報導

為解決朝野僵局，總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘，然而，立法院長韓國瑜卻突然婉拒出席，稱要取得三個黨團的授權。對此，民眾黨今（13）日發聲稱，佩服韓國瑜拒絕成為摸頭的對象。民眾黨主席黃國昌還大讚，韓國瑜說話非常有藝術，賴清德只是找韓國瑜來背鍋，而韓國瑜展現智慧。

對於韓國瑜以「要取得三黨團授權」為由婉拒出席國政茶敘，賴清德今天喊話，希望韓國瑜能夠再考慮一下，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過再思考一下」。

而黃國昌受訪時則稱，韓國瑜說話非常有藝術，是在給賴清德留面子，給賴清德下台階。他又提及，賴清德之前首次邀五院院長院際協商，韓國瑜非常有風度的參與，在會上請賴清德停止大罷免，結果換來的是團結十講跟剃除雜質。

黃國昌批評，「賴清德只是要找韓國瑜來背鍋」，上次慘痛教訓，相信全體國人記憶猶新，韓國瑜展現智慧，從過去經驗中學到寶貴智慧，不會再被賴清德消費、拿來背鍋。

黃國昌也稱，賴清德之前一度要找在野共商國是，但事實上賴清德「只想找大家聽他們訓話」。他表示，在野黨要求公開對談，讓人民聽聽主要政黨的領袖，對目前台灣面臨的重大危局，內外交相迫所產生的問題，對人民、勞工、中小企業所面臨的苦痛要如何解決，「我們都答應了，結果最後，賴清德總統卻選擇繼續躲在自己的總統府裡面抱團取暖」。

