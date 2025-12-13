韓國瑜不去總統茶敘！林楚茵曝「照他意思辦卻不來」轟：耍人當樂趣嗎？

政治中心／黃韻璇報導

總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘。（圖／記者劉秀敏攝影）

為解決朝野僵局，總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘，然而，立法院長韓國瑜卻突然以要取得三個黨團的授權，婉拒出席。對此，民進黨立委林楚茵就怒轟韓國瑜「耍人當樂趣？答應茶敘再反悔是哪招？」

針對韓國瑜以「要取得三黨團授權」為由婉拒出席三院會商，民進黨立委林楚茵13日PO文表示，賴總統邀請韓國瑜依憲法進行院際協商，韓國瑜說「茶敘形式比較好」，總統也答應安排。現在茶敘敲定下週一，完全照韓國瑜的意思辦，結果韓國瑜說不來就不來，怒轟「耍人當樂趣嗎？」

立法院長韓國瑜卻突然以要取得三個黨團的授權，婉拒出席。（圖／翻攝自國會頻道）

林楚茵指出，立法院長的職責是協調朝野共識、維持議事中立，但韓國瑜上任以來卻是跟著藍白多數亂搞，用「舉手表決」取代記名表決，配合國民黨提案裁示停止討論，沒收立委討論的權利，115年度總預算更是到現在都還沒付委審查，林楚茵直言「國會亂象的根源就是韓國瑜！」

林楚茵提到，總統主動邀請三院院長茶敘，把溝通大門打開，韓國瑜答應又反悔，改口要先取得「三黨團」授權。她批評，韓國瑜忘記自己是「立法院長」，以為自己是藍白黨團的「稻草人」嗎？與總統茶敘都要國民黨「給授予」才能去？賴總統還得幫忙緩頰，說知道韓國瑜有難言之隱，希望他再思考一下。

最後林楚茵喊話韓國瑜，立法院長不是只會唸議程的「讀稿機」，維持國會議事公正才是最重要的工作，韓國瑜不要淪為執行國民黨意志的「稻草人」。

