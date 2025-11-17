韓國瑜不挺沈伯洋還嗆「該吃藥」 賴清德反擊：別替侵略者找藉口

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

為滲透台灣、進而達成統戰目的，中國持續進行跨境鎮壓，日前揚言立案偵查民進黨立委沈伯洋，並囂張放話將「全球緝捕」。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴；未料韓竟反嗆「自己生病叫別人吃藥」，還稱民進黨「打斷台灣安全3隻腳」。對此，賴清德今（17）日強硬表態，「真正砍斷4隻腳的其實是中國，並不是台灣」。

針對中國跨境鎮壓暴行，賴清德強調，這不為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也就是為什麼，他會請立法院大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由立場聲援沈伯洋，並非要消費沈，或是利用該議題進行政治鬥爭，而是因為國會不能沒有態度。

對此，賴清德希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓，台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害；而沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓也等於是在傷害我國憲政體制。

賴清德說道，近幾年來中國持續增加文攻武嚇，對國內滲透統戰，「破壞兩岸和平穩定的，國際社會都一致認為是中國，並不是台灣」；不僅如此，中國更處處利用機會，分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，「也就是說，真正砍斷韓國瑜那張桌子4個腳的，其實是中國，並不是台灣」。

「我們分屬不同政黨，競爭難免，但我們是同個國家」，賴清德認為，面對敵外政治勢力攻擊、打壓，應該要團結一致對外，若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口。

最後，賴清德再度呼籲韓國瑜應三思，分屬不同政黨難免競爭，但身處同個國家，面對境外勢力威脅，應該要一致對外，不應替侵略者找藉口。

