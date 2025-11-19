韓國瑜不聲援沈伯洋還酸「生病要別人吃藥」 國台辦嗨喊：罪有應得

記者陳思妤／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會。（圖／翻攝自國台辦微博）

中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言要全球通緝、終身追責，但立法院長韓國瑜不甩總統賴清德喊話要捍衛國會尊嚴，還反批，「自己生病要別人吃藥」。對此，國台辦今（19）日表示，「台獨」頑固分子為非作歹，罪有應得，必遭嚴懲，面對懲「獨」利劍出鞘，民進黨當局和「台獨」頑固分子張皇失措，企圖轉嫁矛盾、轉移焦點。

中國立案調查沈伯洋，賴清德11日喊話韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴，但韓國瑜12日反嗆，「自己生病要別人吃藥」，應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮被問到韓國瑜的說法時表示，「台獨」頑固分子為非作歹，罪有應得，必遭嚴懲。她稱，面對懲「獨」利劍出鞘，民進黨當局和「台獨」頑固分子張皇失措，企圖轉嫁矛盾、轉移焦點。

朱鳳蓮還說，民進黨當局謀「獨」挑釁，是造成兩岸關係緊張動盪的禍根亂源，「台獨」頑固分子是民進黨當局豢養的謀「獨」急先鋒。她表示，只有堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂，堅決懲治台獨頑固分子，台海和平穩定才能得到切實維護，台灣同胞利益福祉才能得到切實保障。

