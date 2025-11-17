韓國瑜不聲援沈伯洋？洪健益揭他不敢批中共

立法院長韓國瑜。（圖：立法院記者聯誼會提供）

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋，引發政治風暴。總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，應挺身捍衛國會尊嚴與台灣人民的言論自由。不料韓國瑜卻回嗆「自己生病要別人吃藥」，更在臉書分享工作日常，特別點出一句「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的金句。對此，民進黨台北市議員洪健益在《新聞面對面》節目上怒批，韓國瑜此舉根本是在「轉移焦點」，目的相當清楚：就是不敢批評中共。





韓國瑜 12 日接受媒體訪問時，被問及賴清德的喊話，他反嗆：「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥。」隨後更在臉書發布影片〈韓院長上工囉！〉，展示辦公室一幅由書法家張炳煌書寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，象徵他自我勉勵、主動努力的心情。他進一步解釋：「老牛知道太陽要下山了，主人不用鞭打，我自己會加快步伐。」

對於韓國瑜的動作，洪健益認為，這種時候拋出所謂「金句」根本是迴避問題。他反問，若台北市警局的分局長遭到恐嚇威脅，作為國家元首的賴清德提醒警察局長表態是理所當然；相同的，立法院長被請求維護立委安全，也完全正常。





洪健益直言，韓國瑜講了一長串，就是避重就輕、不願譴責中共。「你要說什麼我都沒意見，但至少要講清楚：『我們的立委、我們自己的立法院，你（中國）憑什麼要抓人？』」他進一步強調：「第一，我們不是中國的一部分，憑什麼通緝我們？第二，沈伯洋又沒有在你家犯罪，你憑什麼用你們家的法律制裁他？」





他甚至直白指出：「韓國瑜現在就是在轉移焦點。但我憑良心講，他的智商很高，他知道讓大家去討論他想丟出的訊息。」





洪健益分析，韓國瑜的心態就是要向外界傳達：「老牛知道什麼時候要做事，你們不用催我。」甚至暗示「做不做是我的權責，與賴清德無關」。但洪健益強調，總歸一句話：韓國瑜至今不敢公開譴責中共。