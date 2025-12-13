（圖／本報系資料照）

賴總統12日一早先重炮轟藍白立委，指其危害國安、財政與社會安定，傍晚卻又發函邀請立法院長韓國瑜15日進府國政茶敘，這自然很難被在野黨視為是善意溝通，而更像是總統親自擺擂台，加入朝野打群架的行列。韓國瑜婉拒茶敘、不背黑鍋，剛好而已。

近來朝野衝突的導火線來自《財政收支劃分法》修正案、1.25兆元國防特別預算條例及停砍公教年金案。這3項法案，本就需要高度協商與社會共識，賴總統卻選擇衝撞的方式，嚴詞指責藍白立委在立法院「沒有檢討改進，也沒得到教訓」。

賴總統12日罵完在野立委後，旋即邀全體綠委便當會，結論是行政院長「不副署」或「副署之後不執行」法案都不違憲，擺明力挺行政院與立法院對幹到底；但傍晚卻又變臉，拋出在15日上午邀請行政院、立法院及考試院3院院長於總統府進行「國政茶敘」的橄欖枝。這種矛盾的作為讓在野黨諷刺說到底要相信哪個版本的賴總統。

韓國瑜婉拒茶敘是因立法院是合議制機關，院長無法在未獲各黨團授權下對特定議題表態。尤其賴總統只找3院院長茶敘，又設定討論財政與世代正義，在行政、立法兩院全面對抗的氛圍下，韓自然不想上賴設定的擂台，以免被圍毆。

從閣揆卓榮泰不斷表態不執行立院通過的法案，或是執政黨高調拋出倒閣、解散國會的話題，已將朝野對立升高到癱瘓國政的邊緣。當行政權以政治權謀凌駕立法權，台灣還是民主法治國家嗎？本該扮演院際衝突調和者的賴總統，如今卻把院際調解作為政黨競爭的工具，如此國家還有寧日嗎？