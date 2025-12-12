韓國瑜不見李洋稱「奧運金牌動作這麼慢？」 網傻眼嗆：院長有夠失禮

韓國瑜昨主持朝野協商時，未看見運動部長李洋到場，竟開玩笑直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？」（鏡報李智為攝）

立法院長韓國瑜昨（11）日主持朝野協商時，未看見運動部長李洋到場，連續3次點名，並開玩笑直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？」李洋後來po出影片證實，自己其實沒有遲到，而且是被卡在場外進不去會場。該篇po文曝光後，有許多網友不滿留言批評韓國瑜的失禮言論。

李洋昨天首次參加朝野協商，不過在進入場內時，一度被人潮卡在外面進不去。當時，主持會議的韓國瑜因未見李洋到場，連續3次點名後，直接開起玩笑，「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」

事後，李洋於臉書po出當時畫面，並強調自己沒有遲到，一直都在場外等待，只是當下人潮太多「進不去」，他也不忘幽默回應韓國瑜，「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」

李洋該篇po文曝光後，民進黨立委陳培瑜鼓勵留言「部長加油」，還有許多網友不滿回嗆韓國瑜，「酸言酸語的院長有夠失禮！格局真低」「好幽默的院長哦！格調超低！」「韓很酸ㄟ！是沒看到門口人那多嗎？幹嘛那麼故意啊」「用膝蓋走路的人都能當院長了 這個也是蠻奇葩的」「這樣算不算職場霸凌」「這種人就是職場上最討厭的自以為幽默」。

