韓國瑜不赴賴清德國政茶敘 蔡正元肯定：去了一定吃悶虧

總統賴清德原先預定於15日邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，然而立法院長韓國瑜已婉拒出席，此舉引發政壇高度關注。前立委蔡正元對此提出質疑，直指這場會商恐淪為政治操作，蔡正元更直言，韓國瑜選擇不去並不意外，「去了一定吃悶虧」。

立法院長韓國瑜。（資料圖／中天新聞）

蔡正元表示，賴清德過去擔任台南市長期間，曾有長達600多天未進議會備詢的紀錄，如今擔任總統後態度依舊未變，「國會通過的東西，他不爽就不理」。蔡正元批評，放眼民主國家，鮮少出現行政權如此輕視立法權的情況，像《財政收支劃分法》一事，賴清德若不滿意，就要求行政院指稱違憲、拒絕副署，形同否定國會決議。

賴清德邀行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。（資料圖／中天新聞）

蔡正元進一步指出，過去公教年金多次修法，立法院通過後要求反對者「閉嘴」，如今卻又反過來強調「多數不能凌駕少數」，質疑標準由誰說了算。他直言，這場所謂的「五院會商」，立法院長並非行政首長，也沒有實質決策權，頂多只是主持議事秩序，「找立法院長來有什麼用？」

蔡正元強調，總統固然有權邀請五院會商，但法律並未規定五院必須出席，韓國瑜選擇不去並不意外。他認為，韓國瑜目前在民間聲望不錯，沒有必要前往替賴清德「擦屁股」，更直言「一點好處都沒有」。

