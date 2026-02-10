韓國瑜主動拋賴清德邀五院茶敘 黨政人士：三個現實壓力下的選擇

賴清德出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮，與立法院長韓國瑜握手。廖瑞祥攝



國會僵局未解，立法院長韓國瑜近日釋出總統賴清德在新春期間將邀五院院長茶敘，從去年婉拒國政茶敘，到主動爆出受邀訊號。黨政人士分析，在日本選舉效應、藍白互動失衡、國際壓力升高的三個現實壓力下，這是韓國瑜不得不的選擇。

黨政人士指出，日本選舉結果成爲台灣政壇照妖鏡。自民黨單獨過半被藍營內部視為安全議題的現實警告。國民黨縣市議員參選人已言明，中間與淺藍選民的不滿焦點，並非政黨攻防，而是國民黨「擋了強化防衛韌性及不對稱戰力採購的特別條例」。這類質疑已不只是綠營批評，而是來自藍營基本盤邊緣的真實壓力，連藍基層都質疑，讓國會領導者難以再完全置身事外。

另外，藍白互信明顯亮起紅燈。國民黨內部對民眾黨的警戒持續升高，多名藍委私下直言，在總預算與軍購等關鍵表決上，「現在一票都不能少」，同時卻質疑民眾黨主席是否將攸關國家方向的重大議題，視為政治談判籌碼。相關人士直言，軍購與總預算屬於價值與原則問題，不應淪為交換條件。一旦藍白合作被社會認定為「為算計而卡國政」，政治成本勢必由國民黨承擔，而立法院長自然首當其衝。

黨政人士指出，接連有美國重量級人物點名，讓模糊空間迅速縮小。包括美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker在社群媒體批評藍白持續刪減、杯葛國防相關預算與程序，並以「令人失望」形容此一作法，認為這將對外釋放錯誤訊號。

民主黨參議員Ruben Gallego也表示，削減國防預算將損害對關鍵武器系統的投資，呼籲台灣立法院重新審慎考量。這類罕見且具指向性的公開發言，已將國會內部攻防，升高為影響台灣安全可信度的國際議題，顯示此事已逼得國民黨必須正視。

