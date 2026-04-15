韓國瑜今主持總預算、軍購條例協商 藍綠白角力升溫

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立法院長韓國瑜召集朝野協商，中央總預算與國防特別條例能否解套備受關注。（資料照片／張哲偉攝）





中央政府總預算案與國防特別條例草案在立法院延宕多時，立法院長韓國瑜今天（15日）下午將召集朝野黨團協商，盼為僵局尋求突破。面對長期卡關的預算審議，朝野三黨各自表態，民進黨呼籲在野黨停止拖延、推動議案前進，國民黨強調理性協商與嚴格把關預算，民眾黨則傾向讓總預算先付委審查，整體局勢仍待協商定調。

韓國瑜在正式協商前已先與三黨團黨鞭會前溝通，以提高效率。據了解，民眾黨傾向放行總預算案付委審查，國防特別條例則支持自家版本；民進黨強調對預算一向秉持謹慎態度，並願積極參與協商。

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國民黨團書記長林沛祥表示，黨團「尊重院長、理性協商、堅守原則」，不預設立場，但強調預算須「每一分錢都要花在刀口上」，國防支出也應「買對、買好、買得合理」。據悉，國民黨團內部對總預算仍有分歧，一派主張啟動審查以展現監督權，另一派則憂心若轉向放行，難向軍人及退休警消交代。

此外，國民黨立委牛煦庭今天（15日）受訪表示，立法院之所以設置黨團協商的制度，就是希望大家在協商的過程中能夠捐棄成見，找到妥協的方案，這才是民主政治協商的精神。牛煦庭強調，今天下午無論是總預算的協商，或是國防特別條例的協商，希望三黨黨團可以拿出智慧，理性的討論，解開政治僵局，對台灣社會是有幫助的。

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