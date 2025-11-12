韓國瑜以「桌子說」喻國安 卓揆勘災忍不住以「兩盤菜」回嗆

行政院長卓榮泰今(12)日視察宜蘭蘇澳溪分洪工程後受訪。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德點名立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反稱賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席的身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。下午臨時增加行程赴蘇澳溪分洪工程視察的行政院長卓榮泰針對媒體提問，忍不住駁斥桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去」？

隨行採訪的媒體記者詢問，針對沈伯洋事件，韓院長要賴總統撤掉中國是敵對勢力（的說法），請教院長看法？卓榮泰回應，不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，事實上，應該關心的是災情的問題，不過，剛剛一路上也聽到韓國瑜院長的講話，「我就順著韓院長的話來說，韓院長說『一個桌子有四條腿，代表不同的意義』，那四隻腳的桌子，我也要跟韓院長講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應了中國現在要學習『吳石精神』的一個統戰號召，但身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語」。

卓榮泰接著說，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅。政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。

