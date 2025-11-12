韓國瑜以「桌腳說」嗆賴清德 民進黨團轟：不譴責加害人卻檢討受害人
立法院長韓國瑜昨遭總統賴清德點名要保護立委沈伯洋，以維護國會尊嚴，韓國瑜今天（12日）諷刺回應「自己生病，要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」形容台灣安全，請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力、展開和平交流。對此，民進黨立院黨團反批，韓國瑜不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。
近期中國以「涉嫌分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查並稱展開全球抓捕，昨天賴清德點名韓國瑜，應跨黨派維護國會尊嚴。韓國瑜回應，維護台灣安全有4隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他3隻腳都斷了，若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這4隻腳。最後韓更諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」。
對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，三黨黨鞭於10月31日在立院議場主席休息室，由他提出針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓一事，嚴重威脅沈伯洋個人安全、侵犯台灣國會尊嚴，因此，希望韓國瑜能促成朝野的共同聲明，但當時國民黨團總召傅崐萁有意見，才不予處理。
鍾佳濱說，昨日在賴清德呼籲下，韓國瑜終於有所回應。他肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴站出來講話，不失為國會議長應有高度；也肯定韓國瑜清楚說明，包括全體國會議員都可能遭受的人身安全威脅。
話鋒一轉，鍾佳濱質疑，中共若非台灣的境外敵對勢力，那每天對準台灣的飛彈以及繞台的共機共艦，「是來跟台灣人民說早安問候嗎？」他也反問韓國瑜，「今天破壞台海和平安全現況的是誰？」不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。
民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，韓國瑜選擇跟加害人站在一起，「選擇跟每天對你威脅恐嚇，拿出武器對著你的人站在一起 」，令人遺憾。她更質疑韓國瑜是為了跟鄭麗文搶奪跟中國共產黨對話的主要發聲權，才發表此言論。
更多鏡報報導
賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜再爆金句：自己生病、要讓別人吃藥
賴清德要韓國瑜挺沈伯洋 國民黨團反要賴把「大陸是境外敵對勢力」拿掉
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋 藍委稱顯示情勢失控：支持成立「立院兩岸對策小組」
其他人也在看
讓沈伯洋戰北市？她遞請願表：請賴主席「順應民意」
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人楊智伃也上傳一張有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。中時新聞網 ・ 13 小時前
賴總統：期待韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋 (圖)
總統賴清德（中）11日出席工總第79屆工業節慶祝大會，會前受訪時，對央視發全球通緝令抓捕民進黨立委沈伯洋一事表示，非常期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。中央社 ・ 1 天前
影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈
紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。聯合新聞網 ・ 1 天前
中國威脅抓捕沈伯洋！賴喊話韓國瑜「維護國會尊嚴」 黃國昌酸情勒在野
[Newtalk新聞] 針對中國日前「台獨份子」、民進黨立委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》9日還發布影片，威脅將全球抓捕沈伯洋。總統賴清德今（11日）發聲，指期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，並率領跨黨派立委聲援，否則明天恐是藍白任何一個人。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌砲轟，行政院長卓榮泰上週答詢沈伯洋時說「中共談的是空話」，一週後賴清德卻期待韓國瑜聲援，大酸綠成天把「抗中保台」掛嘴上，但面對中共法律戰，卻只剩情勒在野一招。 賴清德下午出席活動時受訪，對於中國威脅全球抓捕沈伯洋一事，賴清德表示，中國對台灣並沒管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由憲政體制，並沒有任何違法；賴強調，非常期待韓國瑜能夠站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋；否則，今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。 黃國昌指出，中共當然無權恣意對我國任何一位國民進行通緝或抓捕，然而，面對此等嚴肅的議題，民進黨所展現出來的輕率態度卻令人不敢恭維。 黃國昌直言，卓榮泰上週二在答詢沈伯洋時說「中共談的是空話」，一週後賴清德總統卻期待韓國瑜院長聲援沈新頭殼 ・ 1 天前
曹興誠籲徵召沈伯洋選北市 醫提「綠夢幻名單」酸：畫面太美
2026大選戰聲起，民進黨台北市長人選引發討論，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰直呼，民進黨一定要推沈出來選台北市長，沈選台北市，民進黨立委王義川和邱議瑩分別選桃園市與高雄市，「這畫面太美了」。中時新聞網 ・ 14 小時前
韓國瑜諷賴清德「自己生病讓別人吃藥」 籲先廢台獨黨綱
[Newtalk新聞] 對於被總統賴清德點名站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋，立法院長韓國瑜今（12）日諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」，他請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的他，一點都不公平。 對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 韓國瑜與副院長江啟臣今日下午舉行記者會回應。 韓國瑜一開始就說，身為立法院院長、副院長對每一位立法委員在院內，言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事的時候，不受到恐嚇跟威脅，這是立法院院長職責所在。他們一定會盡全力保護好每一位立法委員的權責以及他們的權益，這一點是毋庸置疑。 韓國瑜接著嗆說，「針對賴清德總統點名要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我很想講我心裡的話，「今天一個人生病，讓別人吃藥」。從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自新頭殼 ・ 16 小時前
曹興誠推沈伯洋選台北市長！藍議員狂酸「曹公送箭」：絕對支持
2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」中時新聞網 ・ 18 小時前
外媒質疑蒲亭健康問題 指右手腫脹、靜脈突起
俄羅斯總統蒲亭日前出席一場籃球活動時，被拍到疑似右手手背腫脹、靜脈嚴重突起的畫面，再次引發外界質疑他的健康情況。而烏克蘭總統澤倫斯基則是前往赫爾松前線視察，慰問士兵與醫療人員。公視新聞網 ・ 10 小時前
韓國瑜諷賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨轟站在加害者中共立場
[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中新頭殼 ・ 14 小時前
民進黨：韓國瑜大錯特錯，絲毫不見立法院長肩膀
針對立法院長韓國瑜今(12)日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，民進黨發言人...銳傳媒 ・ 22 小時前
酸賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜正式回應了：台海安全被你打斷3隻腳
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局稱涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能夠站出來維護國會尊嚴，對此，韓國瑜今（12）日表示，賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席打斷3隻腳」，並說從昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥。 韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院......風傳媒 ・ 14 小時前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 21 小時前
若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧
近年來，中國積極拉攏台灣邦交國，試圖拓展外交影響力，近日甚至將焦點轉向巴拉圭。對此，巴拉圭海關總署署長的經濟學家弗魯托斯（Julio Fernandez Frutos）指出，維持與台灣的經濟關係對巴拉圭工業化與技術發展具有長遠利益；反之，若轉向與中國簽署自由貿易協定（FTA），不僅宏觀經濟淨效益為負，每年還可能損失約5.92億美元（約新台幣189億元）。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
如何看中國大使威脅砍下日相的頭？川普：盟友比中國更糟糕
日本首相高市早苗近日因關切台灣安全狀態而被中國駐日大使揚言「斬首」。美國總統川普週二（11/11）受訪時被問及此事，但他避重就輕不願批評中國，反而說美國的盟友可能比中國更糟糕。太報 ・ 22 小時前
被賴清德點名站出來！韓國瑜貼影片：主人不要鞭打我，我會加快步伐
[Newtalk新聞] 對於總統賴清德點名立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，站出來聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今(12)日貼出談書法影片稱，「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。這是他擔任立法院軮的心情，「老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐」。 對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 不過，韓國瑜接任立法院長後，除了上任記者會後，很少接受媒體訪問。他今日在臉書貼出一段書法影片。貼文指出，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。颱風天上班的大家一起加油！ 影片裡，韓國瑜在院長辦公室表示，「這幅字畫，我特別請國內名書法家張炳煌教授幫我寫的，代表我的心情。「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。象徵我的心情，擔任立法院院長，像條老牛一樣，知道自己年紀已經大，青春年華不再」。 韓國瑜說，「那剩新頭殼 ・ 18 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前