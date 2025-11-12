韓國瑜以「桌腳說」嗆賴清德 民進黨團轟：不譴責加害人卻檢討受害人

針對立法院長韓國瑜以「桌子4隻腳」回應總統賴清德，民進黨立院黨團嘲諷說，韓國瑜要跟國民黨主席鄭麗文搶奪跟中共對話的發聲權。（圖／李怡安攝）

立法院長韓國瑜昨遭總統賴清德點名要保護立委沈伯洋，以維護國會尊嚴，韓國瑜今天（12日）諷刺回應「自己生病，要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」形容台灣安全，請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力、展開和平交流。對此，民進黨立院黨團反批，韓國瑜不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。

近期中國以「涉嫌分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查並稱展開全球抓捕，昨天賴清德點名韓國瑜，應跨黨派維護國會尊嚴。韓國瑜回應，維護台灣安全有4隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他3隻腳都斷了，若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這4隻腳。最後韓更諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」。

對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，三黨黨鞭於10月31日在立院議場主席休息室，由他提出針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓一事，嚴重威脅沈伯洋個人安全、侵犯台灣國會尊嚴，因此，希望韓國瑜能促成朝野的共同聲明，但當時國民黨團總召傅崐萁有意見，才不予處理。

鍾佳濱說，昨日在賴清德呼籲下，韓國瑜終於有所回應。他肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴站出來講話，不失為國會議長應有高度；也肯定韓國瑜清楚說明，包括全體國會議員都可能遭受的人身安全威脅。

話鋒一轉，鍾佳濱質疑，中共若非台灣的境外敵對勢力，那每天對準台灣的飛彈以及繞台的共機共艦，「是來跟台灣人民說早安問候嗎？」他也反問韓國瑜，「今天破壞台海和平安全現況的是誰？」不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，韓國瑜選擇跟加害人站在一起，「選擇跟每天對你威脅恐嚇，拿出武器對著你的人站在一起 」，令人遺憾。她更質疑韓國瑜是為了跟鄭麗文搶奪跟中國共產黨對話的主要發聲權，才發表此言論。



