韓國瑜個人桌曆預購開跑 親簽百張小卡隨機送：365天陪伴你

立法院長韓國瑜即將推出個人2026年桌曆《典亮祝福，歲月同行》，今天（4日）他在社群發出預告文表示將在17日全面發行。韓國瑜表示，他將滿心溫暖分享在這本桌曆裡，願它能在生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候提醒大家，日子雖然不容易「但我們一起相伴」。另外，韓國瑜也透露，他親筆簽了100張小卡，將會放在桌曆內隨機送出。

韓國瑜桌曆已在電商平台展開預購。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜今天在臉書發文表示「人生旅途上有人同行是福氣，我時常這樣想，也時常這樣感謝」。他提到這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，也因為民眾的陪伴同行，他一路走來始終覺得滿心溫暖。

廣告 廣告

韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。

韓國瑜分享桌曆內的一張帥照。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜指出，他也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出，雖然數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。他說「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心」。

韓國瑜也說，願這本桌曆在生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己日子雖然不容易但大家一起相伴。他表示「如果有緣帶回家，我由衷地跟您說一聲謝謝」，願祝福常伴、願歲月善待所有，把溫暖帶回家也把希望帶進明年。

延伸閱讀

台中海線要有好市多了？ 盧秀燕證實：已透過地主提用地審查

盧秀燕鬆口談總統大選：第四次政黨輪替對中華民國是好事

挺過豬瘟！最新民調曝滿意度破6成 盧秀燕：未來會更努力