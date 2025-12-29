韓國瑜偷臭賴清德「當今聖上」！他一句酸爆

▲立法院長韓國瑜（右）以一句「當今聖上」，偷臭總統賴清德（中）在台灣稱帝。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 日本媒體近日踢爆暗網流出3段錄音檔，內容指稱中國解放軍曾討論介入台灣選舉、協助韓國瑜勝選。消息曝光後，引發政壇震盪，也讓立法院長韓國瑜強烈反彈稱，若真如報導所言有中共介選，「今日主政者怎會是當今聖上」？對此，資深媒體人陳揮文則反諷，如果賴清德真的稱帝，怎還能公然批評他、消遣他？

回顧事件始末，《讀賣新聞》日前揭露，暗網流傳的3段音檔，疑似為中共解放軍與民間企業間的私下對話，內容涉及如何出手介入2018年高雄市長選舉，藉此推升「韓流」，協助韓國瑜勝選。報導一出，韓國瑜立即在臉書發文駁斥，痛批這類說法是「抹紅、抹黑、抹臭」，既廉價又拙劣，卻常被用來轉移執政不力的焦點。

韓國瑜並提到，從過去的王立強、向心夫妻，到近日被影射的共諜人物，他本人一概不認識，直指相關指控缺乏事實基礎。他質疑，若真有中共介入選舉，「按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上」？

韓國瑜進一步開嗆，「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息；滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡」，他強調，台灣的民主，是人民一票一票投出來的結果，如果2000萬人民幣就能左右選民意志，不僅是看輕台灣人民，更是對台灣民主的羞辱。韓國瑜也呼籲，執政者應牢記「民為貴、社稷次之、君為輕」，不要顛倒順序。

對此，陳揮文也在臉書發文提出質疑，直問所謂「2000萬人民幣」的說法是否有具體查證？消息來源是否清楚？報導是否做到平衡呈現？他批評，有些媒體標題直接下「鐵證」，卻未交代完整背景，若爆料內容屬實，那麼前總統馬英九、國民黨立委徐巧芯現在應該都在土城。

陳揮文隨後話鋒一轉，針對韓國瑜提到的「當今聖上」說法指出，如果今日主政者真如外界所稱已然「稱帝」，那台灣怎麼還會有立法院、立法院長的存在？他反問，若賴清德真的是獨裁者，「我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」

