即時中心／温芸萱報導

立法院長韓國瑜近日透露，將在新春期間與總統賴清德會面時，當面提出建議，盼能化解朝野僵局。對此，政治評論員吳靜怡今（10）日在臉書表示，韓國瑜終於斷開「黃國昌枷鎖」，釋出「化解」訊號，展現遲來的覺醒。面對軍購、關稅及國防壓力，藍營內部分歧明顯，鷹派堅持對抗、知美派憂選情。基層選民要建設而非政治惡鬥，韓國瑜是否能靠「化」字訣打開僵局，將影響藍營在2026地方選舉中的表現。

黃國昌退場 韓院長有機會找回尊嚴

吳靜怡指出，韓國瑜釋出「和解」訊號，不僅主動提議面諫總統，更拋出「化」字作為新春導引，看似遲來的覺醒，更像是藍營在多重壓力下的「生存保衛戰」。

同時，吳靜怡更直言，斷開「黃國昌枷鎖」，韓國瑜院長終於不只是敲敲鎚子了。黃國昌從立法院離場後，韓國瑜順勢進場，國家面臨關鍵時刻，能否成為藍白激進模式的轉折點，韓國瑜有機會找回國會大家長的尊嚴與本職。

她也指出，藍營內部分歧仍明顯，鷹派如傅崐萁總召堅持對抗，而知美派則憂心今年縣市首長選舉。藍營杯葛策略雖強調「監督合法性」，但在國內外壓力下，已成雙刃劍，這些壓力直接指向軍購、關稅與總預算，迫使韓國瑜必須覺醒並付諸行動。

內憂外患逼韓國瑜認真工作

吳靜怡分析，面對內憂外患，韓國瑜必須認真工作。2026地方選舉將至，民調顯示公眾支持國防投資與經濟協議，若藍營持續「政治惡鬥」，恐導致選票流失。她列出目前藍營面臨的三大壓力：

1. 美方與軍方的怒火

1.25兆元軍購特別條例與總預算被封殺多次，AIT處長谷立言多次公開關切，軍方基層也抱怨裝備更新延宕。韓國瑜若不化解，國民黨將背負「阻礙國防」的政治重罪。

2. 關稅談判的產業焦慮

台美關稅談判進入深水區，目前15%稅率不疊加，但若立院對抗卡關，恐影響2500億美元投資與供應鏈地位，藍白若持續惡鬥，不只丟企業票，更傷害勞工與股民利益。

3. 高市早苗勝選與「鐵拳26」軍演

日本首位女首相高市早苗以壓倒性勝利引起旋風，其「台灣有事即日本有事」精神，體現在距台僅110公里的「鐵拳26」軍演。若在野黨持續杯葛國防，恐被視為台灣防禦薄弱，損害台美互信，也增加藍營在2026選舉中的挑戰。

基層選民需求明確 「化」字能否奏效？

最後，吳靜怡強調，基層選民關心的是建設，不是吵架，這迫使韓國瑜必須趕快「化」開僵局。關鍵在於韓國瑜是真心推動國家前進，還是僅想藉賴清德五院茶敘找台階下。不過，她認為，不論動機如何，看到韓國瑜終於開始認真做「院長該做的事」，對長期政治空轉的台灣民眾來說，總算是一個遲到的好消息。





原文出處：快新聞／韓國瑜傳新春進言賴清德！欲化朝野僵局 吳靜怡：斷開「黃國昌枷鎖」

