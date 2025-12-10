韓國瑜再度同框賴清德 頻咬耳朵互動多

▲總統賴清德與立法院長韓國瑜出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮於今（10）日「世界人權日」在台北賓館舉行，總統賴清德與立法院長韓國瑜共同出席，這是兩人繼國慶大典後再度同台，互動備受關注。韓國瑜先行與其他人站在門口接見，與賴清德見面後握手寒暄。隨後賴清德接受媒體訪問時表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但面對外來威脅，應團結一致對外，共同維護國家安全。

賴清德指出，大家應該都有感受到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊國家。他提到，周邊國家已紛紛強化國防力量，並進行區域的共同合作。在這種區域情勢之下，台灣一方面要保護自身的安全，另一方面也有責任維護區域的穩定。他強調，為此台灣必須要提高國防力量，因此增加國防預算勢在必行。

賴清德說，關於國防力量的提升，台灣已經增加了國防預算。他特別向在野黨和立法院喊話，明確表達期盼：「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。他呼籲朝野在國防議題上放下歧見，共同支持國家安全防衛的相關經費，以確保區域的和平與穩定。

韓國瑜先到會場等候賴清德，賴清德到場時親自迎接，在賴清德受訪時在一旁等待，在典禮進行期間，韓國瑜也頻與賴清德交談，展現十足誠意。

