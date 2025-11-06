韓國瑜再戰2028？葉元之喊「她」：最好人選

▲韓國瑜再戰2028成為近來話題焦點，但國民黨立委葉元之認為，盧秀燕才是最好的人選。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文近日接受專訪時表示，2028黨內具呼聲人選不僅有台中市長盧秀燕，也包括立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安等人。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文打破了「定於一尊」的局面，韓國瑜再戰2028的可能性不能被排除。對此，國民黨立委葉元之坦言，台中市長盧秀燕還是最好的人選。

葉元之6日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，目前講這些言之過早，畢竟現階段還有2026縣市長選戰，不過他認為，最有可能的還是盧秀燕。針對同場來賓指出，盧秀燕已經被藍營主席鄭麗文給幹掉，葉元之則回應稱，因為他們看衰國民黨，但是自己覺得「盧秀燕還是蠻不錯的」。

葉元之續指，先禿子、再漢子，現在換燕子了，很順理成章，他提到若想韓國瑜出戰，最重要的還是看他個人意願，由於其2020年被抹黑得很嚴重，韓的家人是否支持他再出來參選，也是一個很大的門檻，如果韓國瑜個人沒有意願的話，那現在盧秀燕還是最好的人選。

「你說，會不會是鄭麗文？誰知道。」葉元之直言，當年韓國瑜喊出參選總統的前半年，根本沒有任何徵兆，忽然間就掀起一股「韓流」；他提到，那現在鄭麗文有這樣的一個位置，表現很好的話，出現「鄭流」也說不定啊，這些都很難講，國民黨人才濟濟，就跟民進黨台北市長候選人的人才一樣多。

