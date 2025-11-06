韓國瑜出戰2028？ 謝寒冰曝現況：我看不太出來這個跡象

有關2028總統大選，國民黨新任黨主席鄭麗文日前接受媒體專訪表示，國民黨目前有呼聲的不只台中市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，甚至有人講台北市長蔣萬安等也受期待；台灣民意基金會董事長游盈隆5日接受專訪時表示，不能排除韓國瑜出戰2028的可能性，畢竟鄭打破了「定於一尊」的局面。對此，資深媒體人謝寒冰則認為，國民黨先處理好2026，走一步算一步、穩紮穩打才是最應該要做的事。

謝寒冰5日在節目《中天辣晚報》表示，鄭在受訪時一直沒有說她獨尊盧秀燕，「她講的也是一個事實，現在距離2028還有三年的時間，這三年的時間會發生非常多的變化。」謝寒冰也提及韓國瑜當年要選總統時，前半年誰認為他要選總統，沒有人認為不是嗎？

由於日前台中爆發非洲豬瘟疫情，謝寒冰也指出，時事一直不斷的演變，盧秀燕現在也遭遇一些亂流，「就讓她（盧）趕快就是把其他的事情放開 ，認真處理好眼前的事情」。

謝寒冰也說明，韓國瑜要出來選2028，相信許多韓粉都很期待，「可是以目前來看，老實說我看不太出來這個跡象，至於說蔣萬安我覺得更不可能了」。謝寒冰也進一步說明，國民黨已經連續兩次派人帶職參選然後選輸掉，「你覺得他第三次還會再來做這件事嗎？再給對手一個攻擊的對象？」

「我認為蔣萬安幾乎是不可能，除非到時候情況演變到已經完全失控」，謝寒冰認為，大家真的不用急著去搶2028，「先2026，你2026搞不好國民黨不一定贏 」，表示若國民黨輸了，那整個局面都會完全不一樣，走一步算一步、穩紮穩打，才是現在國民黨應該要做的事，其他的預測他認為仍言之過早。

