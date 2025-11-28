韓國瑜出手救人！台男阿布達比遭囚3日 張嘉郡揭救援內幕

雲林一名陳姓男子日前在阿布達比轉機時，遭全副武裝警察帶走後失聯3天，家屬焦急求助卻等不到消息。陳男妻子今（28）日清晨越洋傳來好消息，陳男已平安獲釋，目前暫住駐台辦事處長家中，但護照仍被扣留。對此，國民黨立委張嘉郡透露，立法院長韓國瑜主動提供協助，成為救援關鍵。

立法院長韓國瑜。（資料圖／中天新聞）

張嘉郡接受《TVBS》訪問時表示，完全能體會家屬的恐慌心情，因為阿布達比並非台灣人常去旅遊的地方，陳男妻子第一時間非常害怕且孤立無援。家屬雖向外交部求助，但等了3天都沒有任何消息，讓家屬陷入絕望。就在此時，韓國瑜主動聯絡張嘉郡了解狀況，隨即聯絡陳男妻子表達關心並願意協助，讓對方聲淚俱下。

張嘉郡指出，在韓國瑜協助下，他們幫陳男妻子找到律師，盡快將陳男帶出來。目前陳男已被釋放，被帶回駐台辦事處處長家中休息。她強調，後續仍須釐清整個過程是否違反國際人權，程序是否符合法律公平原則，希望台灣人不管在哪個國家旅行時，都能有人身安全保障。

國民黨立委張嘉郡。（圖／張嘉郡臉書）

張嘉郡也強力要求外交部必須更加落實保護僑民的責任，絕對不能讓台灣鄉親在海外遭遇危險時求助無門。她透露，今早已和陳男妻子通過電話，對方非常感謝韓國瑜院長及辦公室給予的協助，表示等順利回台後希望當面致謝。

目前陳男妻子已準備返回台灣，陳男則因護照和行李仍被警局扣留，有待律師協助取回。張嘉郡表示，他們也會請外交部協助陳男取得從杜拜返回台灣的機票，讓陳男能盡快平安回家。

