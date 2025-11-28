韓國瑜出手！雲林男子獲釋 張嘉郡批外交部

▲一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在阿布達比轉機時遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，28日凌晨才終於獲釋。圖為阿布達比機場。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在阿布達比轉機時遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，幸好在台灣外界馳援、協調下，陳男於當地時間今（28）日凌晨1點左右已平安獲釋，並由杜拜辦事處長接回家裡住。積極協助此案的國民黨立委張嘉郡說，事關台灣人權，若真有什麼誤會，阿布達比應向我方致歉。

張嘉郡受訪先還原當時狀況，陳姓男子與妻子23日出發前往歐洲旅行，途經阿布達比轉機時，陳男突然在空橋遭5名武警帶走。「陳太太非常非常害怕，在轉機櫃檯就是求助，但是沒有得到任何的協助。」張嘉郡指出，陳太太在當地舉目無親、孤立無援，被迫跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡。

張嘉郡表示，陳姓夫妻都已退休、生活簡單，平常熱衷教會活動。在接獲台灣家屬反應，且外交部3天內無法及時給予實質幫助後，立法院長韓國瑜也表達了高度關心，並主動要求她協助。「院長就跟我說，希望說我可以主動來協助他們，」張嘉郡隨即與在土耳其的陳太太取得聯繫。

張嘉郡回憶聯繫陳太太時，對方「其實是非常擔心的」。她向陳太太自我介紹，並轉達「韓國瑜院長跟我都非常關心你喔，希望你安心，我們會想辦法先幫你聘請律師」。她強調，外交部一開始希望陳太太「自行去請律師」，但在中東地區，國人難以自行找到資源，因此在她的強力要求下，外交部才協助聘請律師。

張嘉郡指出，在立院介入協調後，律師前往當地警局探望陳先生，並於今凌晨一點順利將他帶回。但目前陳先生「身上沒有任何的錢，也沒有行李」，護照仍被扣押，只能暫借住在當地外交部處長的家裡。張嘉郡質疑，這涉及國際人權與法律公平程序問題，「假設這是一個誤會，我覺得阿布達比的警方也應該對台灣道歉。」

張嘉郡強調，此事件的關鍵在於政府「有沒有積極作為」。她表示，家屬曾反映外交部第一時間只是提供資訊、請她自行聘請律師，讓家屬感到難過與無助。「我也有要求外交部說，協助他幫他聘請律師，」張嘉郡呼籲外交部應更加具體、積極地協助旅外國人，不能讓台灣人民在世界各地旅遊時有孤立無援的狀況，「政府應該是我們最大的靠山。」

