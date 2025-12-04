韓國瑜出2026超帥桌曆「親簽100張小卡」！韓粉全嗨翻
政治中心／劉宇鈞報導
立法院長韓國瑜今（4）日在臉書上宣布，將出2026的《典亮祝福，歲月同行》桌曆，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，他也親筆簽了100張，放在桌曆內隨機送出。消息一出，讓韓粉都嗨翻了。
韓國瑜說，人生旅途上有人同行是福氣，他時常這樣想，也時常這樣感謝。這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，「也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖」。
韓國瑜提到，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸，他也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出。
韓國瑜也說，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴」。
韓國瑜強調，如果有緣帶回家，他由衷地說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》，把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。
該桌曆從12月3日開始預購，12月17日全面發行。
