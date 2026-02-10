韓國瑜力保李貞秀 劉世芳反嗆：「頭七」了還沒放棄中國籍

內政部長劉世芳表示，李貞秀適用哪條法令得以行使立法委員職權，請立法院白紙黑字寫清楚。（圖／中午來開匯提供）

民眾黨中配立委李貞秀爭議至今未解，立法院長韓國瑜昨發聲挺李貞秀，強調自己天職是保障每位立委的權益。內政部長劉世芳今天（10日）提出質疑，李貞秀適用哪條法令得以行使立法委員職權，請立法院白紙黑字寫清楚。劉世芳也指出，李貞秀就職前一日就是沒有明確給立法院退籍申請書，時間已經過了，現在剛好「頭七」，內政部也認定就是沒有完成擔任立委的程序。

內政部長劉世芳今接受網路節目《中午來開匯》專訪，對於李貞秀國籍爭議，劉世芳表示，李貞秀到職服務的機關是立法院，現外界各自解讀法令，但不管《國籍法》、《兩岸人民關係條例》或《選罷法》，立法院公務人員所要執行的部分是法律賦予的規定，不是內政部，也不是靠選務人員告知，而是無論哪一層級的公務人員，都要對法律負責，這並非針對個人，

「我們尊重立法院權益，但公務人員要對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責。」劉世芳說明，她是負責《國籍法》的主管機關，李貞秀就職前就要申請放棄，但不管立法院或內政部都沒有收到退籍申請書，等同李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序。

外界質疑中選會已經頒發當選證書給李貞秀，劉世芳說明，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書外，還要經過中央選舉會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

劉世芳也澄清，「我們要對立法院負責，而非李貞秀」，我國立委共113名，現只有李貞秀有爭議，並非起頭要所有行政部會對抗立法院，而是李貞秀若是不被《國籍法》承認的立委，合法性將備受質疑，看立法院的智慧如何處理下一步。

劉世芳直言，李貞秀就職前一日是否有明確給立法院退籍申請書，就算李貞秀隨便亂寫，但只要有戳章內政部都認，但就是沒有，時間已經過了，現在剛好「頭七」，所以內政部的認定，她就是沒有完成擔任立委的程序。



