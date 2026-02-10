韓國瑜力挺李貞秀 劉世芳嗆：都「頭七」還沒放棄中國籍

民眾黨立委李貞秀國籍問題延燒，立法院長韓國瑜表示，李貞秀立委的資格是否違反國籍法，行政單位要自行處理，他的天職是保障每位立委的問政權益。不過內政部長劉世芳今（10）天接受網路節目專訪時回應，無論哪一層級的公務員都需對法律負責，李貞秀適用哪一條法令得以行使立委職權，請立法院白紙黑字寫清楚。

韓要保李貞秀問政權益 劉：適用哪條法寫清楚

劉世芳表示，李貞秀沒有在就職前申請放棄中華人民共和國國籍，在內政部的解釋裡面就不具備「真正百分之百立法委員的資格」，儘管知道要尊重立院的各項決議，但不管哪一個層級的公務人員都是要對法律負責，而不是對執行法律的個人負責，如果立院要用《兩岸人民關係條例》、《國籍法》或其他法律，來解釋李貞秀可以在立院行使她所有立委的職權時，「請你白紙黑字把它寫清楚」。

廣告 廣告

劉世芳質疑，李貞秀是否在就職前一日就給予相關單位明確的提示，譬如提交退籍申請書，劉世芳進一步指出，「就算她是隨便亂寫，只要有蓋戳章內政部都會認，但是就是沒有」，而且因為時間已經過了，從李貞秀宣誓就職至今剛好是「頭七」，所以在內政部的認定裡面，李貞秀並沒有完成擔任立法委員的程序。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

國台辦不讓李貞秀放棄國籍 陸委會：此舉是剝奪她在台灣當立委權利

李貞秀國籍爭議！ 劉世芳：未完成退籍手續應由立院依法解職

詹能傑追晉分隊長入祀忠烈祠！消防旗、國旗覆棺 劉世芳頒發褒揚令