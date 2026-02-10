韓國瑜力挺高金素梅、李貞秀 吳思瑤開噴無情：只會「選擇性保障」立委

即時中心／廖予瑄報導

立法院長韓國瑜近期回應白委李貞秀國籍爭議時，才喊出「保障立委是我的天職」，孰料無黨籍七連霸山地原住民立委高金素梅的住處、辦公室今（10）日就傳出遭到檢調搜索。對此，民進黨立委吳思瑤稍早也在臉書上發文直言，「保障+違法 = 韓國瑜！」，痛批韓只會選擇性「保障」立委。

由於高金素梅疑似觸犯「貪污治罪條例」，今早遭檢調大動作搜索，先是前往她的住處、接著進入國會辦公室，目前相關行動仍持續當中，而北檢低調未說明細節。

廣告 廣告

韓國瑜今日受訪時指出，高金素梅20多年來在立院的表現，可說是原住民的捍衛者，問政非常認真，而且只要有關原住民所有的權益，可說是一女當關、萬夫莫敵的氣勢，「相信高金委員是禁得起檢驗的」，並再次呼籲檢調，執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，「如果連立委全都不能保障的話，一般平常小老百姓那就更辛苦了。」

快新聞／韓國瑜力挺高金素梅、李貞秀 吳思瑤開噴：只會選擇性「保障」立委

立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）

對此，吳思瑤稍早也在臉書上指出，「韓國瑜只會選擇性『保障』立委，而且是專挺『違法』的立委！」她補充，韓當時對於綠委沈伯洋以「涉嫌分裂國家罪」遭中國立案調查時，竟表示，「自己生病要別人吃藥」；對於擁有雙重國籍的中配民眾黨立委李貞秀，其所帶來的隱性危害視而不見，還稱，「保障立委問政是我的天職。」

「國籍爭議應依法行政，請韓院長不要只會空口說白話」，吳思瑤轟，韓國瑜只會選擇性「保障」立委，「而且是專挺『違法』的立委！」，她說，韓昨日力挺李貞秀，今天居然又力挺高金素梅？「一個違法明確（李貞秀），一個涉嫌違法（高金素梅）！」因此吳也怒控，「保障+違法 = 韓國瑜！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／韓國瑜力挺高金素梅、李貞秀 吳思瑤無情開噴：只會「選擇性保障」立委

更多民視新聞報導

台積電1月營收出爐！月增19.8%、年增36.8%

綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」

首座12吋晶圓研發廠動土 卓榮泰：今年將投入155億發展半導體

