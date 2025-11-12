韓國瑜反嗆賴清德廢台獨黨綱 綠黨團轟：搶對中共發聲權出賣台灣

民進黨立院黨團針對韓國瑜回應召開「呼籲韓院長以蒼生為念 團結國會 對抗侵略」記者會。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案調查，官媒更威嚇全球通緝，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊嚴，韓今（12）日則反要求賴清德凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力。對此，民進黨團質疑，韓國瑜難道在國民黨內要跟主席鄭麗文互別苗頭、搶奪跟中國共產黨對話的主要發聲權？去消費全台灣人的民主自由？

民進黨立院黨團針對韓國瑜回應召開「呼籲韓院長以蒼生為念 團結國會 對抗侵略」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席。

鍾佳濱指出，三黨黨鞭於10月31日在立院議場主席休息室，由他提出針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓一事，嚴重威脅沈伯洋個人安全、侵犯台灣國會尊嚴，因此，希望韓國瑜能促成朝野的共同聲明，但當時國民黨團總召傅崐萁有意見，才不予處理。

他接著說，昨日在賴清德總統的呼籲下，韓國瑜終於有所回應。首先肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴站出來講話，不失為國會議長應有高度；也肯定韓國瑜清楚說明，包括全體國會議員都可能遭受的人身安全威脅。然而在肯定之餘，他反問韓國瑜，中共若不是台灣敵對勢力，每天對準台灣的飛彈、共機擾台是早安問候？今天破壞台海和平現況的是誰？

陳培瑜表示，韓國瑜的一席談話，會讓全世界的民主國家、受到極權壓迫個人感到悲傷、遺憾。因為韓院長選擇跟加害人站在一起，沒有選擇與民主自由、被迫害的人站在一起。

她進一步懷疑，韓國瑜為什麼會說出這樣的話，難道在國民黨內要跟主席鄭麗文互別苗頭？搶奪跟中國共產黨對話的主要發聲權？也不希望國民黨內的鬥爭變成消費全台灣人的民主自由，更不希望造成錯假國際訊息，因此今天的記者會標題才會是「以蒼生為念」，期許韓國瑜不要眼睛狹隘只看到政治事件，而是聽見所有人民對民主自由在意、堅持。

陳培瑜強調，民進黨一直堅持中華民國在台灣、維持現狀、維持自由民主憲政才是確保兩岸和平重要關鍵，絕不是向加害者投降、下跪，這樣一點都無法維持和平。現在在破壞兩岸和平、區域和平、現狀的正是國民黨屈從的心態，非常不可取。 鍾佳濱最後補充說，賴總統作為國家元首，對外代表中華民國，對內統帥陸海空三軍，根據中華民國憲法增修條文第2條第4項「決定國家安全大政方針」，因此在兩岸政策上，賴總統已在11月的將官晉升典禮上重申，國家元首的使命、國軍的任務是反侵略、反併吞、反對推進統一。這難道不是全體中華民國國民共同目標？當賴清德作為國家元首，表明維持台海安定決心同時，當然希望韓國瑜作為國會議長，應團結朝野各黨派支持國家元首捍衛國家主權、維持現況安定、保障人民安全的立場。

