韓國瑜只會講風涼話？林楚茵提他黑歷史：始終如一、毫無長進

政治中心／劉宇鈞報導

中國重慶公安局近日以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開調查，更發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓稱這是自己生病卻要讓別人吃藥。民進黨立委林楚茵重提韓國瑜當高雄市長時的黑歷史，斥韓始終如一、毫無長進。

林楚茵今（13）日表示，沈伯洋被中共立案偵查、全球通緝，在這麼嚴峻的情勢下，德國國會特別邀請沈伯洋前往作證，說明中國對民主之威脅，這代表國際社會都在關心台灣。

林楚茵質疑，結果身為立法院長的韓國瑜呢？沒有身為院長的自覺，不思維護國會尊嚴，只會講風涼話「自己生病還叫別人吃藥」！我國立委遭中國恣意欺壓，是對台灣主權與國會的侮辱，韓事不關己只有一個可能，就是從來不認為自己是「中華民國」的國會議長，看著中共欺壓沈伯洋說風涼話，是因為自家人是中國共產黨。

林楚茵直言，韓國瑜果然「始終如一」，還是那個上任高雄市長就往香港中聯辦報到的韓國瑜，事不關己還反罵別人有病？果然還是當年爬樹聞消毒水的韓國瑜，毫無長進；若要說吃藥，國民黨才該好好吃「補腦藥」，民進黨早就提醒中國介選，國民黨偏不信，也是拚命講風涼話，結果選個黨主席就出來哭喊「中國介入」。

林楚茵強調，韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥，中共跨境鎮壓一直都存在，人人都可能是沈伯洋，還是國民黨們早就效法「吳石精神」，不會成為沈伯洋是因為早就是「吳石們」？

