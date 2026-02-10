韓國瑜同意檢調搜索高金素梅！是否「提前羈押」律師點1關鍵

政治中心／徐詩詠報導



立委高金素梅住家與國會辦公室今（10）日稍早遭到檢調單位搜索，引發外界關注。北檢後續也說明，指出法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款。至於是否會提前羈押，律師陳君瑋則在臉書撰文，點出若符合1情況就可提前逮捕。





北檢針對搜索高金素梅住處發出聲明。（圖／翻攝陳君瑋臉書）高金素梅因涉入多起案件，包括詐領協會補助款與助理費等，北檢指揮國安站調查官，持法院核發搜票前往等30處所搜索，並通知相關人員共18人到案說明。對此，高金素梅是否會被羈押，引發外界好奇。陳君瑋在臉書指出，基本上高金素梅涉及都是詐領錢財，點出：「詐領助理費雖然1月底已除罪化，但沒有也不能溯及，修法前犯罪，還是《貪污條例》五條二項，8年以上徒刑。另外行政院長還沒副署總統還沒公佈，是否有效法律，仍有憲法爭議。」此外，針對醫材輸入案，他說此部分不明，一般實務上是非法輸入製造醫療器材，依照《醫材法》62條，三年以下徒刑，但是否此部分與中國資金有關，需要進一步查證。

北檢指出，高金素梅涉多項罪刑。（圖／民視新聞資料照）

最後是高金素梅涉嫌詐領協會補助款，陳君瑋認為，此部分構成《貪污條例》五條二項，7年以上徒刑。同時指出目前詐領助理費不認罪的，被押機會高。他解釋，立委除現行犯外，會期中不得逮捕（包含羈押）。如果她持續詐領，就是現行犯，不需要立法院同意。反之，若不是現行犯，則需要立法院同意。此外，陳君瑋指出，搜索高金素梅立法院長韓國瑜是同意的。偵查中搜索目的，往往是為了下一步的聲押，所以韓國瑜同意搜索，若法院要羈押，也不宜反對。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

