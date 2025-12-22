韓國瑜吹口琴？郭子乾、唐從聖錄特別版《聖誕綻情室》笑翻

隨著聖誕節的腳步逼近，政論節目特別推出充滿歡樂氣息的特別版本，邀請藝人郭子乾和唐從聖分別扮演政治人物韓國瑜和李敖，並攜手政壇年輕一代徐巧芯、黃瀞瑩及戴瑋珊共同錄製。這場別開生面的節目不僅有搞笑演出，還加入了樂器合奏表演，讓政治議題在歡樂氣氛中展現不同風貌。去年兩位藝人也曾以相同角色錄製聖誕特輯，今年更是升級演出，為觀眾帶來滿滿的節慶驚喜。

郭子乾化身立法院長韓國瑜。（圖／TVBS）

這次特別節目中，郭子乾扮演的韓國瑜和唐從聖飾演的李敖，聯手打造聖誕特別版政論節目。唐從聖表示，節目邀請了政壇年輕一輩的優秀代表徐巧芯、黃瀞瑩和戴瑋珊，他形容她們為「政壇的S.H.E」。唐從聖強調，這次節目不僅僅是錄影玩鬧，還特別安排了樂器合奏表演，增添節目的趣味性和歡樂氣氛。

郭子乾和唐從聖在接受訪問時談到自己所扮演的角色。郭子乾表示，這些角色其實是沒有選擇的，完全是根據話題來決定。他還提到自己在國慶晚會上曾高唱一首「晴空萬里，大地含笑」，認為在這樣的場合不展現一下歌喉怎麼行。郭子乾也以虔誠的心祝福大家平安夜真的平安快樂，並祝福大家在歲末年終時刻能夠開心愉快。

郭子乾和唐從聖分別扮演韓國瑜和李敖。（圖／TVBS）

雖然這樣的政論節目特別版本看似荒謬又搞笑，但正是這種輕鬆幽默的方式，讓大家能夠在歡笑中一起度過聖誕節。觀眾可以期待這場融合了政治幽默、音樂表演和節慶氣氛的特別節目，帶來不一樣的聖誕體驗。

