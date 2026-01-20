韓國瑜喊當年「大和解咖啡」震撼政壇 老柯：何時續杯？

民進黨立院黨團總召柯建銘（左），與立法院長韓國瑜（右）。（圖／東森新聞）





資深媒體人趙少康發表新書，現場藍綠白政壇大咖齊聚祝賀。立法院長韓國瑜說，看完這本書只有一個字「爽」，就像吃麻辣火鍋一樣，更開玩笑說，唯一可惜的是，沒有看到趙少康的「愛情觀」。而韓國瑜也提到，當年趙少康和前民進黨主席施明德喝和解大咖啡，此話讓民進黨團總召柯建銘有感說，此刻只想問，何時續杯？

主持人王淺秋：「書裡頭也提到了秘辛，說韓國瑜院長曾經力勸趙少康選黨主席。」

聽到「黨主席」，鄭麗文趕緊做好表情管理，難道她知趙少康新書曝內容？是朱立倫昔稱，台下寬厚的郝龍斌會因年齡被攻擊，因此當年朱立倫允諾，會擺平地方派系，盼趙少康選黨主席。黨內秘辛兩人台上不多講，反而韓院長很會暖場。

立法院長韓國瑜：「閱完這本書啊，就一個字爽，很爽，就跟吃了麻辣火鍋一樣。」

韓院長從火鍋話題聊到有無男女愛情。

立法院長韓國瑜：「愛情觀沒寫出來，實在是太可惜了，我相信一定是非常精彩。對不起可能趙董事長，再寫一本，也可以提供各個初戀的少男少女來思考。」

韓國瑜更盼朝野能好好合作。

立法院長韓國瑜：「趙少康跟施明德主席喝和解大咖啡，這個跨足是多麼地大，造成台灣政壇極大的震撼。我右手邊柯建銘總召也親身經歷過。」

立院黨團總召（民）柯建銘：「此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯，這比較重要。」

立法院長韓國瑜：「司儀你有沒有發現柯總召今天講話咬字非常清楚，他是用感情在表述。」

民眾黨主席黃國昌：「賴清德總統也曾經邀韓國瑜院長到總統府，試圖要喝大和解咖啡，有沒有那個心做成那樣的事，看最後的結果，其實大家都了然於胸。」

不過先不用等朝野大和解，藍白現階段怎解民眾黨前主席柯文哲的話，避免基層擔憂「藍白合」再有裂痕。這場面是兩黨黨魁歡喜相見，還是藍黨魁與「新北市長參選人」黃國昌一言難盡的同框？只見鄭麗文坐黃國昌隔壁，彼此沒互動。

資深媒體人趙少康：「我也很願意大家一起，三黨一起再喝個大和解咖啡，對台灣對中華民國是好事。」

就怕藍綠白還沒喝大和解咖啡，藍白先因柯文哲喝合作咖啡。

