韓國瑜喊要面諫賴清德！學者狠酸：這工作你好像2年沒做過了

政治中心／許智超報導

藍白在立法院封殺總預算、國防特別預算條例，立法院長韓國瑜日前表態，新春時候若和總統賴清德會面，他要請賴清德考慮「化」這個字，衝突對百姓沒有幫助。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，「我以為這是立法院長最重要的工作，但好像有2年左右都沒有執行過了呢」。

韓國瑜8日受訪時透露，過年時總統賴清德可能會邀請五院院長去，屆時他會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有」。隔日，總統府發言人郭雅慧證實，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，但考量各院公務繁忙，時間仍待後續協調安排。

廣告 廣告

葉耀元今日在臉書發文表示，韓國瑜作為立法院長，總是說一些很莫名其妙的話，首先立法院最重要的工作就是審查行政院提出的總預算案，「請問韓國瑜作為院長不跟藍白黨團協調，放任藍白立委杯葛預算的用意是什麼？我看不出立法院長對老百姓的幫助是什麼？」

葉耀元接著問，國家大事是關乎你我未來的重中之重，「請問要化小是要化什麼鬼？」他最後再問韓國瑜，請問你在面對朝野衝突時，是用什麼態度來面對、用什麼方式來調解？「我以為這是立法院長最重要的工作，但好像有2年左右都沒有執行過了呢」。

更多三立新聞網報導

陳培瑜列重大事件：藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈

新聞幕後／從派團赴美到邀五院茶敘 賴清德屢向韓國瑜釋善意促國政對話

證實賴清德「已邀五院院長」新春後茶敘 總統府：化歧見為共識

韓國瑜才護航 內政部：尚未收到李貞秀辦理「喪失中國籍」證明回函

